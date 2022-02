Francisco Benitez, ganador de La Voz, recibió algo que no esperaba: "no lo puedo explicar"

miércoles, 16 de febrero de 2022 00:00

Francisco Benítez, el flamante ganador de La Voz Argentina 2021, no deja de sumar experiencias y grandes emociones a su vida. Después de lograr cantar en un show junto a su máximo ídolo, Abel Pintos, este martes fue sorprendido con un detalle que ni él ni nadie de su familia esperaba.

El artista mostró el momento a través de sus redes sociales, donde primero apareció con los ojos vendados llegando a su casa en Colonia Tirolesa, Córdoba. Allí vio que una parte del espacio había sido transformada.

"Ya no puedo explicar toda la emoción que siento. Ayer recibí unos de los regalos mas locos de mi vida, la verdad me dejaron con la boca abierta", comenzó escribiendo el artista. Y agregó: "Hermano @xavier_ochoa.ok me dejaste sin palabras de verdad amigo, no puedo describir esta tremenda sorpresa que me diste. Agradecido totalmente, con vos y tus compañeros de trabajo que son de lo mejor. Te mereces el cielo amigo".

Es que a Francisco le instalaron en su casa nada menos que una piscina tipo playa, un modelo que se convirtió en tendencia en el último tiempo, y que lejos de la tradicional piscina con formas geométricas, ofrece la ilusión de estar en el arena y el agua del mar, nada menos que en casa.

Francisco recibió las llaves de tu casa a principios de diciembre, cuando que le habían regalado a través de la influencer Belu Lucius, tras ser papá por primera vez. La vivienda fue instalada y quedó acondicionada tras una nivelación en el terreno.

Tras la espera, fue el propio artista el que compartió el increíble momento, después de haber sido papá de Ciro, junto a su pareja Rocío. “Gracias por todo. ¡Gracias, gracias, gracias!”, escribió Francisco en una story en la que se puede ver cómo quedó su casa.