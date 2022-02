Volvió Pasión de Gavilanes 2: la muerte del profesor, 2 hermanos huyendo y el regreso de Rosario

martes, 15 de febrero de 2022 12:21

Atravesada por un estilo policial pero con todos los ingredientes de un culebrón, comenzó este lunes Pasión de Gavilanes 2. Después de 20 años, los Reyes y Elizondo volvieron a la pantalla y atraparon a la audiencia con una trama que conjugó mucha intriga, amor de familia y nuevos personajes.

Sin los toques de humor que provocaban en su primera temporada, la novela volvió al ruedo con la misma esencia y cautivó a la audiencia no sólo en Colombia por Telemundo, sino a todos aquellos que vieron el primer capítulo por internet. Por ahora en Argentina se podrá ver por Telemundo Internacional, recién para fines de marzo o mediados de abril.

La trama comenzó con Juan Reyes y Norma Elizondo profesándose el amor mutuo. Ambos son padres de 3 hijos jóvenes, 2 de los cuales son más "inquietos y revoltosos" que el otro.

Se trata de Eric y León Reyes que en el primer capítulo quedaron atrapados en las sospechas de ser los asesinos del "profesor Genaro". Este hombre apareció muerto en el lago de la escuela vieja, encadenado a una silla metálica y un llamado anónimo al hijo de éste apuntó contra los hijos de Juan como los autores del crimen. Por eso la policía irá directo a ellos a buscarlos y meterlos preso.

Escondidos entre la vegetación, los hermanos Eric y León mirarán la actuación de la policía criminalística en el lugar donde encontraron el cuerpo y lanzarán frases que harán pensar que ambos tienen alguna relación con el crimen.

"Nos están buscando, lo más seguro es que vayan a nuestra casa", dirá León a lo que su hermano le preguntará si el hombre que ven en la escena es el mismo que los llamó por teléfono, el "extorsionista". "Sí, es la misma voz. Es el mismo tipo, lo sabe todo", agregará León.

Sin embargo Eric lo corregirá: "ese tipo no sabe absolutamente nada, al igual que tú, al igual que yo. No sabemos nada. ¿De acuerdo?". Pero León sumido en la duda agregará: "nos obligarán a confesar". Pero Eric le aclarará: "no nos van a encontrar, buscaremos algún lugar donde escondernos".

"Oyeme, así nos incriminen con pruebas en la mano, no vamos a confesar nada. Somos inocentes, repite conmigo, somos inocentes. No sabemos qué pasó con ese cochino profesor. Lo único que recordamos son los abusos a los que nos sometía", agregó Eric.

Sin embargo, la policía los atrapó y terminaron presos, lo que hizo estallar a la familia Reyes Elizondo que aseguran que los chicos son inocentes y alguien los está culpando o extorsionando.

Por otro lado, también se vio en escena a Sara, hermana de Norma, y a Jimena quien dejó el modelaje para encarar su propia empresa vinculada a la moda con su marido.

Pero quien también regresó al pueblo es Rosario Montes y movilizará a uno de los hijos Reyes-Elizondo. La cantante retirada llegó hasta allá huyendo de su esposo posesivo y de su hija, que prefiere al padre antes que a ella. Al llegar al pueblo se cruzó con Sara y Norma quienes quedaron sorprendidas por su presencia.

¿Qué pasará ahora? el culebrón empezó y sin dudas ya da mucho de qué hablar.