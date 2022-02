Tras la salida de Vero cómo continuará "Cortá por Lozano"

martes, 15 de febrero de 2022 09:41

Vero Lozano se tomó sus vacaciones veraniegas en "Cortá por Lozano" y nunca pensó que un accidente cambiaría todo. La conductora sufrió una caída desde 7 metros de una aerosilla en un centro de esquí en Aspen y sufrió delicadas lesiones en sus pies. Esta semana definen su cirugía que la llevará a mantener un largo proceso de rehabilitación para, entre cuestiones no menores, volver a caminar. Paula Chaves había tomado la posta en la conducción de su programa y Telefe define cómo se seguirá.

Es que se avecina marzo, mes fuerte en la definición de la grilla de los canales y hay rumores que indican que Darío Barassi regresaría a su horario de las 14 hs. con "100 argentinos dicen" tras la fuerte competencia con las novelas turcas a media tarde. De acuerdo a lo que trascendió, reforzarán con nuevas propuestas el programa de Lozano que seguiría con la conducción de Paula. Esto se debe a que el público dio el visto bueno a la modelo que ya había comandado el ciclo y es referente, además, de "Bake Off Argentina".

Sobre el regreso de Lozano no se puede hablar de fechas ya que permanecerá en Estados Unidos hasta que lo recomiende su equipo médico y debe encarar un proceso sólo centrado en recuperarse.

"Sentí que me moría"

“Fue horrible, un accidente muy espantoso y estoy vida de milagro. El proceso es largo, pero yo le pongo humor y alegría”, dijo Lozano con su clásico optimismo al panel, conducido por Paula Chaves.

En el detalle de lo que pasó, dijo que “era una silla séxtuple donde íbamos tres personas: mi instructora, Analía Franchín y yo. Ni bien uno pone la cola en la silla, los bastones se traban pero falló, entonces en ese momento aviso a quien estaba a cargo para que paren la silla, la gente empieza a gritar y nunca se detuvo. Fue una secuencia de terror horrible. Nunca me llegó a bajar la barra. Cuando voy a sentarme, levanto el culito para saltar el bastón, pero estaba trabado y quedé colgada. La aerosilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado, la agarraba Analía Franchín y la instructora me agarraba del casco”.

“Sentía que me estaba por morir realmente. Veía y escuchaba todo. Anita gritaba y la instructora me decía "aguanta, aguantá". La gente gritaba. Yo creo en Dios y creo que la Virgen me protegió", dijo llorando y tuvo que parar su relato. "Sentí que estaba en manos de Dios. Gracias a Dios, tengo perseverancia y entrenamiento sino no sé qué hubiera pasado”, continuó.

Lozano señaló que tras su caída, las aerosillas siguieron su rumbo y pudo mover la mano para que su esposo "Corcho" Rodríguez y el marido de Analía Franchín la vieran. “Nunca perdí el conocimiento, veía todo. Sentí como dos latigazos. Se acercó mucha gente y me decían "¡no te muevas!". Me tocaban la cintura y las botas y yo sentía todo y me preguntaron cómo me llamaba y que edad tenía para saber si yo estaba orientada en tiempo y espacio. Yo sentía mucho dolor en los pies y dije "se me cagaron los pies”.

Señaló que su pareja Jorge "Corcho" Rodríguez llegó hasta la ambulancia y le repitió "te amo" varias veces. "Quizás no te lo digo mucho", me dijo Corchín. Habíamos cumplido aniversario el día anterior", marcó.

Sobre lo que sigue, Lozano agregó que: “el doctor me ve el miércoles y me opera el jueves, los dos talones a la vez. La operación durará 4 horas y es boca abajo. Tiene que meter clavos para reconstruir porque el pie me quedó como una papa que se aplastó. Sé de la gravedad de la situación, pero confió”.