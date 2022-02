"Si tú no estás": la felicidad del cantante Ruggero por musicalizar "Soñar Contigo"

martes, 15 de febrero de 2022 00:00

El próximo lunes 21 de febrero se estrena en Telefe su nueva apuesta turca: "Soñar contigo". Tras hacerse esperar, sobre todo para el fandom, la nueva comedia romántica copará las tardes desde las 18 hs.

Una de las novedades es la canción elegida para musicalizar la serie turca. Se trata de "Si tú no estás", del actor y cantante Ruggero Pasquarelli que ya se puede escuchar en las promos. El joven, que lanzó el tema en 2021, compartió en Instagram: "Demasiado contento. Mi canción "Si tú no estás" fue elegida como cortina de la novela "Soñar contigo". Gracias Telefe".

Ruggero es muy conocido en el mundo adolescente y joven tras sus éxitos en TV. "Violetta" y "Soy Luna" lo tuvieron entre su elenco y tiene una gran repercusión con sus canciones de amor y desamor. Había manifestado a la prensa que quiere que "sean parte de la banda sonora" de la vida de la gente.

Esta es la letra de "Si tú no estás":

Hubo una foto en la pared

Que arrancaste de tu vida

Recordar lo que un día fue

Me duele todavía

Se que perdonar no es fácil

Pero el tiempo sana heridas

Y para que tú regreses

Otra vez me beses, yo te esperaría

Si tú vuelves, estoy aquí

Dejo to lo que un día fui

Ya nada es lo mismo

Tú apagas el ruido con tu voz

Si tú no estás

Baby, cada día te pienso más

Si no estás

Tú recuerdo quedará, el dolor no se irá

Si no estás

Baby, cada día te pienso más

Si no estás

Si tú no estás, si tú no estás

Baby, , es que no me di cuenta

Que perdí la cuenta de cuánto te he herido

Tan fácil hacerme el ciego, caí en mi propio juego

Dame otra oportunidad, te pido

Quizá somos una causa perdida

Y no hay na que dure pa' toda la vida

Pero fue temprano pa' una despedida

Por eso te pido que vuelvas aunque sea una noche más

Si tú no estás

Baby, cada día te pienso más

Si no estás

Tú recuerdo quedará, el dolor no se irá

Si no estás

Baby, cada día te pienso más

Si no estás

Si tú no estás, si tú no estás

Si tú vuelves, estoy aquí

Dejo to lo que un día fui

Ya nada es lo mismo

Tú apagas el ruido con tu voz

Si tú no estás

Baby, cada día te pienso más

Si no estás

Tú recuerdo quedará, el dolor no se irá

Si no estás

Baby, cada día te pienso más

Si no estás

Si tú no estás, si tú no estás

Sobre "Soñar Contigo", la historia de amor está protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir. Fue estrenada en Turquía en 2018 y tiene dos temporadas; la trama trata de una joven humilde que vive en la ciudad de Estambul, que su sueño es ser escritora y vivir en las Islas Galápagos.

En una fiesta de la empresa, Canem besa por error a Sanem, creyendo que es su novia Polen (Kimya Gökçe Aytaç). Desde ese momento la mujer se enamora de uno de los herederos de la agencia.