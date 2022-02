¿Se cocina un romance?: exparticipante de Masterchef Celebrity, derretida por un jurado

martes, 15 de febrero de 2022 15:29

"Masterchef Celebrity" sigue dando que hablar respecto a la situaciones que se generan en las grabaciones y se conoció que una de las famosas tiene debilidad por uno de los jurados.

Y es que aunque abandonó la cocina en la última gala de eliminación, Luisa Albinoni se deshizo en halagos para Germán Martitegui. En "No es tan tarde", reveló a Germán Paoloski que el chef: "aunque te mira con esos ojos que te fulminan y es muy exigente, es un dulce... en el fondo. Y ahora tiene un lomazo que ni te cuento. Conforma el hombre perfecto".

Pero... no cerró la puerta a nadie. Le preguntaron, en un juego, con cuál de los tres jurados del programa se quedaba en diferentes situaciones. Y ella eligió: iría el cine y compartiría secretos con Damián Betular; pasaría una tarde de paseo y un viaje romántico con Germán Martitegui y se emborracharía con Donato De Sanctis, tras cocinar un plato afrodisíaco.

"Touch and go con...", le consultó el conductor. "Me gustan los tres porque tienen distintas formas de entrar en el amor y el sexo... pero vamos con el Tano", se jugó. ¡Genia Luisa!

uD83DuDC49uD83CuDFFC@luisaalbinoni se la jugó al hablar del jurado de #MasterChefArgentina luego de quedar eliminadauD83DuDD25 Mirá lo que le confesó a @germanpaoloski en #NoEsTanTarde pic.twitter.com/FUKwA8RPpC — telefe (@telefe) February 15, 2022

Tras una semana intensa, donde hubo varios participantes ausentes por coronavirus y con la dinámica especial de la "Semana de Oro", este domingo se desarrolló la Gala de Eliminación en Masterchef Celebrity (Telefe). Hasta esta instancia llegaron Ernestina Pais, Juariu, Luisa Albinoni, Mery del Cerro, Mica Viciconte y Paula Pareto.

Las 6 participantes tuvieron al principio un desafío con 2 protagonistas que tuvieron que "brillar" por separado: diferentes tipos de pescado cocinados de manera distintos, uno en 15 minutos y el otro en una hora. Como resultado, los peores platos fueron los de Ernestina y Luisa, y el jurado eligió a esta última para que abandonara el certamen.

"Estaba segura que me iba yo, lo esperaba", confesó la actriz al escuchar que era quien debía dejar la cocina. Ante esto, Donato de Santis escribió unas líneas de texto para leerle en la despedida. Con rima, y apelando a la emoción, el integrante del jurado destacó que "desde que pasó Luisa por esta cocina, nos alegró". En otro fragmento del texto subrayó: "vamos a extrañar a la Albinoni".

Por su parte, Damian Betular también la despidió con emotivas palabras: "agradecerte porque una estrella del espectáculo, siempre tan dispuesta, es muy difícil que se vaya hoy porque dejaste una huella en la cocina. Un placer haberte conocido".

Germán Martitegui, le habló a Luisa con lágrimas en los ojos: "si fuera por mi, te haría que te quedes conmigo para siempre". Además destacó la "alegría" de ella y sobre todo la "juventud, el espíritu más joven, tu personalidad, sos un ejemplo para mucha gente".

Al escuchar todas las dulces palabras, Luisa se despidió con "palabras de agradecimiento para los maestros a quienes admiro". "No quiero ponerme mal. Descubrí a los compañeros", señaló y agregó un "gracias por esta oportunidad a Masterchef, darme una oportunidad a mi edad".