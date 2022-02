Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 15 de febrero de 2022 00:00

Después del cisma que produjo la verdad que quedó al descubierto entre Reyyan y su padre adoptivo Hazar, la novela turca Hercai atraviesa un nuevo rumbo. En esta ocasión la joven ya no querrá seguir dominada por la mentira de "los hombres que la rodean" y querrá abrir sus alas de independencia.

En el capítulo de este lunes, Reyyan expresó que ya no es la misma de siempre después de lo que le ocurrió: "Cada vez que logro curar una herida, se abre otra nueva. Ya estoy acostumbrada pero ahora no me siento tan fuerte para curar ésta. Lo más doloroso es descubrir que tu vida fue una mentira".

"La mansión Sadoglu nunca fue mi hogar, ahora estoy furiosa por esa condena. Por todos los que guardaron silencio mientras yo sufría y no se cómo terminar con mi ira. Este fuego me da miedo mamá. Por eso tomé una decisión y tú como responsable de esta mentira también la deberías conocer", señaló en una carta que le escribió y se la mandó por correo.

Luego fue hasta la mansión Sadoglu e increpó uno a uno de los integrantes de la familia. A Nasuh le recordó que por culpa de él no pudo seguir en la universidad como era su sueño. Sin embargo el mayor reproche vendrá para su padre. "Eres quien más me dañó. Me hiciste tanto daño. Sólo para esconder la verdad", lanzó la joven quien destacó que quiere vivir sola y así tomará sus decisiones. "Porque todas mis decisiones que ustedes tocan se convierten en escombro", lanzó dispuesta a dar un giro en su vida.

En el capítulo de este martes, Firat irá hasta Azize para pedirle explicaciones con respecto a lo que pasó con Gönul y la posibilidad de que él sea hermano de la joven. "Mira mamá, quiero que lo veas por tí misma. Mira las mentiras de tu patrona. Saliste siguiendo una mentirosa en vez de quedarte conmigo. Asustate pero tenle miedo a esta mujer que le dijo a Gönul que su hermano seguía con vida. Falsificó un documento de adopción con mi nombre y le dijo que yo era su hermano".

Ante este escenario, Azize tomará medidas y pedirá a los guardias que no saquen la vista de encima de su sobrina. "Mi propia familia se revela y me está traicionando. Nunca lo esperé de tí Gönul, en vez de ser valiente y enfrentarme, enviaste al probre Firat para enfrentarme", lanzará la anciana.

Luego le dirá a su guardia: "Gönul está aprovechando mi ausencia y está haciendo las cosas a su manera".

Por otro lado, Reyyan irá hasta su abuela para conversar y saber si la venganza que hizo Miran era sabiendo que ella no era hija legítima de un Aslanbey. "Vine a conversar, ¿usted lo sabía?, ¿usted lo sabia o no?", la interrogará.