Darío Barassi reveló el nuevo proyecto de Disney en el que trabajará

martes, 15 de febrero de 2022 17:50

El sanjuanino y aclamado conductor de "100 Argentinos dicen" (El Trece), Darío Barassi, al fin reveló el nuevo proyecto en el que está trabajando y por el cual no regresó a la conducción de su programa. Se trata de una nueva propuesta de Disney que podrá disfrutarse a través de la aplicación y que lo tiene como uno de los protagonistas.

"Bebessss en ésta estaba!!!! Al fin puedo empezar a contar!!! Se vienen cosas muy lindas con este proyecto. Les presento a la familia Gustozzi (Sí, hay un chimpancé en nuestra foto familiar) (si, si Le decís mono se pone loco) Gran apuesta de @disneyplusla

Vamooooooo", escribió a través de su cuenta de Instagram, este martes.

La publicación fue acompañada por fotos con parte del staff de la serie, y si bien no reveló cuál será su papel, dejó ver que la nueva propuesta llega para disfrutar en familia, y que ofrecerá humor en su contenido.

Hace días atrás, el conductor sorprendió al contar que por el momento no regresaba a la conducción en El Trece, aunque no dio más detalles hasta hoy. "No puedo explicar lo que extraño. Ayer en la noche me quedé despierto y me puse a ver programas viejos. Lo que me reí conmigo. Me amo, ya vamos a volver el primero de marzo estamos de vuelta", expresó Darío en medio de sus vacaciones.

Además se refirió a la posibilidad de que 100 Argentinos Dicen llegue en una versión infantil, con niños contestando las desafiantes preguntas. En esta ocasión, a manera de broma hizo la exclamación de hablar por teléfono con la producción pero no confirmó ni descartó que se venga 100 Argentinos Kids.