Darío Barassi e Iván de Pineda ¿competirán por el rating este año?

martes, 15 de febrero de 2022 00:00

A ambos se los extraña en la TV por las tardes y a poco de finalizar sus vacaciones, habría novedades. Y es que Darío Barassi e Iván de Pineda podrían quedar en diferentes horarios de la grilla de sus canales y abandonarían la "competencia" entre ellos.

De acuerdo a las primeras versiones que circulan en redes, Darío regresaría a su horario de las 14 hs. en el que logró imponer su "100 argentinos dicen". Con humor, bromas y acting, el conductor y actor sanjuanino tiene un importante número de seguidores que lo esperan ansiosos y seguramente lo apoyarán en su regreso. Con ello, otra vez estaría en competencia directa con "Cortá por Lozano", programa al que supo "desestabilizar" en las planillas de rating.

En tanto, Iván verá modificado su horario en las tardes. Es que este lunes se conoció que a las 18 hs. estrena la novela turca "Soñar contigo". Por tanto, el conductor y modelo podría estar sobre las 19 hs. en pantalla con su "Pasapalabra" que también tiene sus seguidores que celebran que haya regresado con su programa de preguntas y respuestas, tras una salida abrupta de El Trece antes de la pandemia.

¿Qué les deparará a los programas de preguntas y respuestas desde marzo?

A fines de enero, Darío Barassi regresó de sus vacaciones en las playas mexicanas y aunque sus fans están pendientes, no hizo referencia al regreso a "100 argentinos dicen", su exitoso programa en El Trece.

Pero, este martes, justificó por qué está alejado de la pantalla. Compartió una foto de una receta médica bajo el título "Hoy". En el papel se lee: "Gordo Barassi: paciente con resaca, indico reposo por 48 hs".

Sus seguidores volvieron a reclamar que regrese al programa de preguntas y respuestas que hoy comanda Fede Bal, en la continuidad de la conducción. Entre las divertidas respuestas, uno de sus fans le contestó: "¡esa receta es trucha! A ningún médico se le entiende lo que escribe".

Pero calma... que el sanjuanino regresará a El Trece. En medio de sus vacaciones, el conductor apareció a través de su historia en Instagram y respondió por primera vez las preguntas que le hicieron sus fans. Habló de todo, desde el programa con el que es éxito hasta la posibilidad de agrandar la familia y su nueva propuesta laboral.

"No puedo explicar lo que extraño. Ayer en la noche me quedé despierto y me puse a ver programas viejos. Lo que me reí conmigo. Me amo, ya vamos a volver el primero de marzo estamos de vuelta", expresó Darío quien luego envió saludos a Fede Bal que es quien ahora lo reemplaza en la pantalla.

Además se refirió a la posibilidad de que 100 Argentinos Dicen llegue en una versión infantil, con niños contestando las desafiantes preguntas. En esta ocasión, a manera de broma hizo la exclamación de hablar por teléfono con la producción pero no confirmó ni descartó que se venga 100 Argentinos Kids.