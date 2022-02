Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 14 de febrero de 2022 00:00

Un nuevo hecho de sangre sacudirá a la novela turca Züleyha esta semana. La ficción de las tardes de Telefe, tendrá este lunes a una de sus protagonistas en una situación de vida y muerte que nadie esperaba.

En el capítulo del viernes pasado, Züleyha lanzó una grave acusación con respecto a quién cree ella que fue la asesina de Hünkar. La joven apuntará a quien una vez también la quiso matar a ella cuando estaba internada en el hospital de la cárcel: Behice. Su sospecha se la hará saber a Ali Rahmet que tomará una decisión determinante con la tía de Müjgan.

Por otro lado, Züleyha se reunió a solas con Yilmaz para hablar del futuro juntos y en familia. Allí él le dijo que quiere que ambos se vayan lejos con sus respectivos hijos para armar una familia juntos. Sin embargo, Züleyha le aclaró: "claro que no y no nos vamos a ir hasta que encuentres una solución para Kerem. No separaré a una madre de su hijo. Encuentra una solución y veremos".

En el capítulo de este lunes, Behice se irá de la mansión de Ali Rahmet, bajo la sospecha de muchos de que ella pudo haber participado del crimen de Hünkar. Antes de que se vaya él le aclarará: "este asunto no está relacionado con nada de lo que dijo Züleyha, de ser así ya se lo hubiera hecho saber y sabe lo que haría".

Luego ella agregará: "anoche hice algo que no debí hacer y maldije a Züleyha. Aunque sí lo siento, pero no hacia usted sino hacia ella por haber creado esta mentira. Cuando atrapen al verdadero asesino que la mató, sentirá haberme separado de Müjgan. No podrá verme a la cara por haberme separado de Kerem. Espero se de cuenta de su error señor Ali, de un modo u otro. Siendo inocente, me están echando. No lo olvide".

Al llegar al aeropuerto, Behice pondrá en marcha otro de sus planes macabros para poder quedarse allí y quedar como toda una víctima. Cuando nadie la vea, arrojará su valija y se encontrará cara a cara con un hombre que contrató para que simule ser un ladrón que la golpeó pero el resultado no será el esperado.

Es que después de recibir el dinero, como era lo acordado, el hombre la golpeará en la cara varias veces. Luego ella le pedirá que le dispare pero él al principio se resistirá. Sin embargo, un imprevisto hará que el revólver se dispare y una bala le perfora el estómago a la mujer.

¿Qué pasará ahora?, ¿morirá Behice?, ¿se hará justicia o logrará sobrevivir?