"La Virgen me protegió; sentí que me moría": Vero Lozano lloró al hablar de su caída

Vero Lozano dio, por primera vez, detalles de la brutal caída que sufrió desde aproximadamente 7 metros de una aerosilla en un centro de esquí en Aspen, Estados Unidos. Rompió el silencio en su programa "Cortá por Lozano" y aseguró que la Virgen la salvó porque sintió que podría haber muerto

“Fue horrible, un accidente muy espantoso y estoy vida de milagro. El proceso es largo, pero yo le pongo humor y alegría”, dijo con su clásico optimismo al panel, conducido por Paula Chaves.

En el detalle de lo que pasó, dijo que “era una silla séxtuple donde íbamos tres personas: mi instructora, Analía Franchín y yo. Ni bien uno pone la cola en la silla, los bastones se traban pero falló, entonces en ese momento aviso a quien estaba a cargo para que paren la silla, la gente empieza a gritar y nunca se detuvo. Fue una secuencia de terror horrible. Nunca me llegó a bajar la barra. Cuando voy a sentarme, levanto el culito para saltar el bastón, pero estaba trabado y quedé colgada. La aerosilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado, la agarraba Analía Franchín y la instructora me agarraba del casco”.

“Sentía que me estaba por morir realmente. Veía y escuchaba todo. Anita gritaba y la instructora me decía "aguanta, aguantá". La gente gritaba. Yo creo en Dios y creo que la Virgen me protegió", dijo llorando y tuvo que parar su relato. "Sentí que estaba en manos de Dios. Gracias a Dios, tengo perseverancia y entrenamiento sino no sé qué hubiera pasado”, continuó.

Lozano señaló que tras su caída, las aerosillas siguieron su rumbo y pudo mover la mano para que su esposo "Corcho" Rodríguez y el marido de Analía Franchín la vieran. “Nunca perdí el conocimiento, veía todo. Sentí como dos latigazos. Se acercó mucha gente y me decían "¡no te muevas!". Me tocaban la cintura y las botas y yo sentía todo y me preguntaron cómo me llamaba y que edad tenía para saber si yo estaba orientada en tiempo y espacio. Yo sentía mucho dolor en los pies y dije "se me cagaron los pies”.

Señaló que su pareja Jorge "Corcho" Rodríguez llegó hasta la ambulancia y le repitió "te amo" varias veces. "Quizás no te lo digo mucho", me dijo Corchín. Habíamos cumplido aniversario el día anterior", marcó.

Sobre lo que sigue, Lozano agregó que: “el doctor me ve el miércoles y me opera el jueves, los dos talones a la vez. La operación durará 4 horas y es boca abajo. Tiene que meter clavos para reconstruir porque el pie me quedó como una papa que se aplastó. Sé de la gravedad de la situación, pero confió”.