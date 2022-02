Hercai: avance del capítulo de este lunes

lunes, 14 de febrero de 2022 00:00

Hercai transita el último tramo de la Segunda Temporada con casi todas las mentiras descubiertas y el amor ganando a la venganza. La ficción turca de las siestas de Telefe vive momentos en los que el dolor viene de la mano de las verdades que se fueron conociendo en sus protagonistas.

En el capítulo del viernes pasado, Yaren vivió los primeros días encerrada en una casa alejada de todo el pueblo por lo que le hizo a su prima Reyyan. En este contexto, Nasuh confirmó: "está donde se merece, no voy a matarla ni la mandé a la calle pero tampoco la puedo traer a esta casa. Tiene la opción de casarse o quedarse para siempre en el lugar que la lleve".

Por otro lado, Azize le confirmó a Gönul que Firat es su hermano. En ese contexto, la joven se sintió abrumada y recordó las palabras que alguna vez le dijo la anciana: "supongamos que sí. Te paras frente a él, le cuentas, lloras y se abrazan. ¿Y entonces qué? los Sadoglu lo ignorarán. Si ellos descubren que él existe se convertirá en su nuevo objetivo y lo atacarán. Su madre se quedará sin su hijo. ¿Cargarás en tu consciencia con eso? cargarás con la muerte de tu hermano y ¿podrás vivir con eso?".

Atormentada por la triste verdad, la chica lamentó no haberse dado cuenta y como la matriarca usó a su hermano como escudo de Miran: "otra vez jugó conmigo pero esta vez usando a mi hermano. Cómo pude caer en su juego. Me dijo que ocultaba a mi hermano para mantenerlo a salvo de los Sadoglu y en cada crisis con ellos lo mandaba a él a la mansión".

En el capítulo de este lunes, Yaren aceptará casarse con Aaron y tras la firma de la libreta, Nasuh le prohibirá ingresar a la mansión. Al escuchar estas palabras la chica le lanzará: "cometió un error. Usted debió mantenerme a mi a su lado, no a Reyyan. Que sea como quiera. No olvide que lo pagará muy caro".

Finalmente, tras dar el "sí quiero", la chica le dirá a su reciente esposo que no firmó un acta de casamiento sino: "el contrato para hacerte la vida imposible. Suerte con eso".

Por otro lado, Reyyan no quiere saber nada con ninguna de las personas que la hirieron y querrá estar alejada de todos. En este contexto le dirá a Mirán: "Ya choqué contra el sulo miles de veces. Cuando me abandonaste, cuando supe que estabas casado, cuando juraste la muerte de mi papá. He caído tantas veces que perdí la cuenta pero me paré tantas veces. Ya estoy cansada de este sufrimiento. Quiero que me dejes en paz. Ahora sientes lástima porque mi dolor es más profundo".

Luego le confesará que quiere estar sola y de manera contundente lanzará: "desde ahora ya nada será igual".