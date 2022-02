Fugitiva: cómo es la verdadera relación entre los actores de Nefes y Vedat

lunes, 14 de febrero de 2022 00:00

Fugitiva es la ficción turca del momento, que moviliza mucho al fandom. La novela de Telefe pone sobre la mesa el tema violencia de género e intrafamiliar, a través de imágenes muy fuertes.

Fugitiva, cuyo nombre original es Sen Tell Black Sea, es hoy una de las ficciones cuya trama es de las más dura. La novela se emite desde hace cuatro semanas en la Argentina y provocó en sus inicios críticas tanto positivas como negativas no solo en este país, sino también en Turquía que es su lugar de origen y donde se emitió entre el 2018 y 2019. Lo cierto es que, más allá de todo, el rating la acompaña.

La protagonista de esta historia es Nefes, interpretada por Irem Helvacioglu, quien es madre de un pequeño, Yigit, a quien protege de las duras situaciones que genera su padre, el malvado Vedat (Mehmet Ali Nuroglu). Las escenas que tienen a Nefes y Vedat juntos suelen ser muy fuertes e impresionantes pero ¿cómo es la relación de los actores que le dan vida a ambos personajes?

La relación de ambos es muy buena, a tal punto que los dos suben fotos en sus redes donde se los ve riendo y compartiendo de manera amena las grabaciones. Si bien las situaciones que interpretan son de extrema violencia, cuando se apagan las luces, no dudan en compartir un buen momento juntos.

En una de las fotos que ella compartió en su cuenta de Instagram, se los puede ver riendo en una selfie. Junto a la imágen ella escribió: "Muchas gracias por todo tu apoyo, por lo que me enseñaste, por cada agradable escena que tocamos y por tu amistad, mi querido amigo @mehmetalinuroglu_".

En otro posteo, compartió la misma foto pero completa y en colores. En esa ocasión preguntó "¿No es una buena persona @mehmetalinuroglu_ en su esencia?". De esa forma, a través de las redes sociales trató de descartar la imagen negativa que tanto se estaba generando en Turquía y corroboraba la buena onda entre ambos.

Mehmet Ali Nuroglu, que es el malo de la ficción, en una entrevista aclaró que con su compañera de grabación se conjugan muy bien y con mucho profesionalismo. "Irem tiene una gran participación en mi habilidad para usar la violencia con tanto éxito. Por supuesto que somos profesionales y no nos dejamos llevar por lo que tocamos", recordó él en una nota del portal turco Sabah, que reprodujo el portal NTV.

Incluso contó una anécdota en la que ella se largó a llorar en medio de las grabaciones donde él hacía el que le pegaba. "Nunca lo olvidaré, después de una escena, Irem realmente comenzó a llorar y no pudo contenerse cuando me fui hacia ella. Me siento triste cuando esto sucede", contó.

El actor que interpretó a Vedat reveló que la actriz de Nefes le confesó en ese momento de las grabaciones, y cuando no podía dejar de llorar: "No lloro por mí mismo, hay mujeres que realmente viven esta situación, Mehmet Ali".