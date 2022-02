"Este año, sí": Rodolfo Barili confirmó a los besos que se viene el casamiento

lunes, 14 de febrero de 2022 13:24

Con una foto muy romántica, en la que están a punto de darse un beso y con el anillo de compromiso a la vista de todos. Así Rodolfo Barili celebró el Día de los Enamorados a través de las redes sociales.

El conductor de Telefe Noticias compartió en Instagram un posteo en el que no sólo mostró el amor que tiene con su novia Lara Piro sino que dio una noticia. "Feliz día amor. Te amo y nos amo juntos. Los dos. Los cinco. Este año… sí!", escribió en su cuenta junto a la foto.

Pero ¿a qué hace referencia con "este año... sí"? Junto al texto del posteo se puede ver 4 emoticones. El primero de una sonrisa, el segundo del corazón, el tercero de una iglesia y el cuarto... de un anillo de compromiso. De esta forma, confirmó lo que se suspendió a mediados del 2021: el casamiento.

En Navidad del 2020 Rodolfo Barili le propuso casamiento a Lara y pusieron como fecha el 2021. Sin embargo el escenario de pandemia con la segunda ola golpeando fuerte y provocando muchas restricciones, llevó a suspenderlo.

“Nos dimos el anillo a fin de año, para Navidad, y pensábamos casarnos este año. Pero con este contexto, debimos postergar. Esa es la realidad. Lo tenemos planeado para el año que viene, claro que sí”, comentó en diálogo con Paparazzi en una entrevista del año pasado.

"Nos casaremos si la pandemia permite lo que nos impidió este año. Pero el anillo lo uso desde la Navidad pasada, cuando decidimos casarnos y poner fecha", aseguró por aquel entonces.

Su historia de amor

En diálogo con Agarrate Catalina contó cómo fue el comienzo de su relación. "Nos fuimos los tres de viaje (con sus hijos), y nos cruzamos un par de días con Lara, que se encontraba en el mismo lugar. Cuando volvimos, les dije que les tenía que contar algo, pero ellos ya lo sabían. Es que notaron que me ponía como un tarado cuando estaba con ella y supusieron que había algo más. Y lo entendieron", recordó.



Por otra parte, reveló cómo vivió la separación de su expareja. "El mejor ejemplo que le di a mis hijos es que cuando las cosas no van, hay que levantar campamento e irse. No te podés quedar con el engaño, con lo que no te hace feliz. Me dolió divorciarme. Hice mucha terapia, porque fundamentalmente sentía que le faltaba a mis hijos. Con Andrea lo intentamos muchísimo, y hubo que hacerse la idea de no tener la cotidianeidad y eso es un desierto de ausencia".

Finalmente, consultado sobre sus ganas de volver a ser papá, no descartó la idea. "Me parece que el amor puede subsistir sin esa necesidad de tener un hijo. Creo que los dos lo deseamos, pero el desafío es amalgamar todo lo que tenemos y hacerlo propio", concluyó.