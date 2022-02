"Que te vaya como...": el furioso mensaje de Lizy Tagliani y la reacción de un ganador de Bake Off

domingo, 13 de febrero de 2022 13:02

Lizy Tagliani está en una etapa de cambios. No sólo se despidió de la TV con "Trato Hecho" sino que ella misma anunció que su pareja con Leo Alturria había terminado. Aunque argumentaron que era en buenos términos, el hombre no tuvo comentarios muy felices hacia la conductora y actriz y el distanciamiento fue contundente.

Sin embargo, tras el "Lizygate", la actriz se refugió en el cariño de los fans y de sus amigos aunque hay mensajes en redes sociales que no dejó pasar. Por eso, este sábado hizo un fuerte descargo en Instagram y como no tuvo destinatario, algunos hasta atribuyeron que era para su expareja.

"HOY SE TE BLOQUEA Y SE TE ELIMINA DE MI LISTA DE CONTACTOS. CREO QUE MERECÍA AL MENOS UN "COMO ESTAS TRAVA? TE FUISTE A HACER VER LA PROSTATA?" BESO Y QUE TE VAYA COMO TE MERECES. JAJAJAJJA. LA PROSTATA... ME ACORDE QUE ME TENGO QUE IR A HACER EL ESTUDIO... BUENO ME SIRVIÓ EL ENOJO", señaló Lizy, así en mayúsculas, junto a una selfie en la que se muestra sonriente.

Entre los comentarios hubo uno que llamó la atención y pertenece a Damián Basile, uno de los ganadores del reality "Bake Off Argentina". Dijo: "Me representa. No hay nada mejor que bloquear cuando desaparecen, para no estar esperando nada de quien no puede dar nada".

¡Epa, epa!

Adiós a "Trato Hecho"

Desde inicios del 2022, Telefe está acomodando su grilla para mantenerse como el canal más visto y ello llevó a cambiar días y horarios de emisión, entre ellos del programa "Trato Hecho" conducido por Lizy Tagliani. Sin embargo, este sábado no se emitió y se conoció que el programa terminó su ciclo.

Sin un adiós "formal", Lizy recurrió a las redes para despedirse del programa que compartió con Roberto Moldavsky. "Con este lío del Lizygate (por su separación de Leo Alturria), me olvidé de algo muy pero muy importante que era agradecerles por habernos acompañado durante todo el ciclo de "Trato Hecho", señaló.

También aclaró que, en realidad, se "estiró" el ciclo. "Iba a ir hasta diciembre y se grabaron unos programas más. Y finalmente terminó porque se viene un proyecto hermoso, nuevo... una sorpresa que pronto voy a compartir con todos ustedes". Lizy, que está en teatro con "Los Bonobos", agregó que "no quería dejar de agradecerles a mis compañeros, a los "maletineros", Javi Fernández, Roberto Moldavsky, a toda la producción y la gente que trabaja programa tras programa, incansablemente. Son lo más. Y por supuesto, a todos los participantes que han venido y compartido con nosotros sus historias. Nos hemos divertido y nos hemos emocionado".

"La verdad, me llevo un gran cariño de la gente. También (agradezco) a ustedes que, programa tras programa, estaban ahí desde sus casas haciendo el aguante, jugando, apoyando a las historias, deseando lo mejor para que todo el mundo gane. Decirles "gracias" por otro sueño más cumplido, otro sueño que me llevo en el corazón y que lo voy a atesorar siempre porque es hermoso lograr metas, ser feliz. ¡No vemos la próxima!", sentenció.