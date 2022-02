¿Qué pasó?: Renunció una figura clave de MasterChef Celebrity Argentina

domingo, 13 de febrero de 2022 00:00

Este fin de semana, la renuncia de parte de uno de los grandes queridos de Masterchef Celebrity Argentina, descolocó a los fanáticos. Se trata de Gastón Dalmau, ganador de la edición pasada y actual host digital del reality, quien decidió dar un paso al costado para poder encarar un nuevo proyecto.

"Hoy me despido de un ciclo donde aprendí, me divertí, lloré, crecí y fuí muy feliz. Primero como participante y después como host digital. Gracias por darme la oportunidad y a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis por todo lo aprendido", contó en su Instagram.

También se despidió del equipo detrás de cámara y agradeció el apoyo de sus fans. "Santi del Moro gracias por ser la cabeza de ese equipo, al equipo de digital que la rompen toda y a todo el crew de MC que mas allá de ser unos profesionales increíbles son grandes personas e inolvidables compañeros! Y a ustedes que están ahí, a los que me leen, me siguen y me acompañan siempre. Los quiero. Gracias", sentenció.

El actor comenzará a grabar una nueva serie y los horarios de rodaje le iban a impedir seguir cumpliendo con sus obligaciones para con Telefe. Por ello, será reemplazado por el periodista Diego Poggi.

La ficción se llamará Medusa, un thriller que protagonizará junto a Soledad Villamil, Candela Vetrano, Violeta Urtizberea, Florencia Dyzsei, Félix Santamaria, María Abdai, Moro Anghileri y Juan Ignacio Cané.