Jorge Rial destrozó a sus excompañeros de Intrusos: "me recuerdan con sus rebuznos"

domingo, 13 de febrero de 2022 00:00

La guerra entre Jorge Rial y Marcela Tauro sumó un nuevo capítulo este fin de semana. La periodista forma parte del nuevo panel conducido por Flor de la V, junto a Maite Peñoñori y panelistas rotativos.

El conductor se despachó a través de Twitter con una clara dedicatoria a quien fuera su mano derecha en el programa luego de la salida de Luis Ventura. "Agradezco a todos los excompañeros que me recuerdan con sus rebuznos. Su atención hacia mí es admirable", tuiteó.

Agradezco a todos los ex compañeros que me recuerdan con sus rebuznos. Su atención hacia mi es admirable. Disculpen que mi interés por ustedes no sea el mismo. Les perdí el rastro desde que estaban a mis costados intentando no chocarse con las palabras cada vez que se las daba. — JORGE RIAL (@rialjorge) February 12, 2022

"Disculpen que mi interés por ustedes no sea el mismo. Les perdí el rastro desde que estaban a mis costados intentando no chocarse con las palabras cada vez que se las daba", sentenció Rial sin arrobar a su colega.

La pelea entre Marcela Tauro y Jorge Rial

Ya tras el debut, el exconductor había asegurado que no lo miraba porque ya no tenía la misma influencia de antes y que había "perdido maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene".

Ante esto, Marcela no se quedó callada y le respondió de manera contundente. “Si lo dijo por mí, sí, yo perdí la maldad y los tiempos cambiaron; la gente quiere otra cosa. A mí me gusta que la de hoy sea otra tele, la gente estuvo encerrada mucho tiempo con la pandemia, no da para un programa con maldad en la tele”, aseguró en diálogo con el programa Por si las moscas.

“A mí me querían pasar a Intratables, pero no me gustaba el horario porque no me da el cuerpo. Pero cuando Pallares y Lussich se iban de Intrusos querían que vuelva, y hasta ahí todo bien. Ventura también estaba en esa lista”, detalló.