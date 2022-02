Indignada, Vero Lozano denunció "falta de respeto" de la persona menos esperada

domingo, 13 de febrero de 2022 12:19

Lo que se hereda no se roba, dicen. Y parece que en la familia de Vero Lozano aplica perfecto. Tras el preocupante mal momento que pasó la conductora, al caer al menos 7 metros desde una aerosilla en un centro de esquí en Aspen, encara estos días con humor. Y quién también aporta su cuota es su hija Antonia.

En historias de Instagram, Vero mostró la silla de ruedas en la que debe movilizarse tras las lesiones en sus pies y cómo Jorge "Corcho" Rodríguez le armó otra silla para usar en el baño. La adolescente comentó, divertida: "aquí está y Vero se baña y de repente hace (inclinando la silla hacia atrás): "Oh, my God; ohhh my god. ¡Ay, ay, ay!".

"Arrancó el bullyn", dijo Vero y en otra placa de Historias comentó: "Qué falta de respeto". Pese a las circunstancias, la familia mantiene la buena energía.

Esta semana se conoció que en medio de sus vacaciones en Aspen, Estados Unidos, la conductora de Cortá por Lozano, Vero Lozano, sufrió un fuerte accidente que provocó que fuera hospitalizada y que ahora la deja en recuperación por varias semanas. Si bien aún trascendió que está bien, deberá permanecer varias semanas alejada de la TV para cuidar su salud.

En este marco, ahora trascendió el video del accidente que sufrió Vero, desde una aerosilla, donde primero se ve que quedó colgada y luego cayó desde una altura considerable. Las imágenes quedaron grabadas por otras personas que no podían creer lo que veían.

Fue el panelista de Mañanísima, Pampito, quien dio a conocer las imágenes a través de su cuenta de Twitter, donde, a lo lejos, se ve a Vero queda colgada de la aerosilla por unos breves minutos y al final ya no puede sostenerse. Es cuando se cae a la nieve y sufre un fuerte golpe.

“Ya en ‘casita’, sin dolor. El lunes tengo cita con el médico, verá mis piecitos y me dará fecha de operación. Ampliaremos”, contó Vero en su cuenta personal de Twitter., junto a un emoji de un corazoncito.

En Aspen está circulando el video de la tremenda caída que sufrió Vero Lozano desde una aerosilla. pic.twitter.com/cgbGyJKD16 — Pampito (@PampitoOk) February 11, 2022

"La tienen que operar este mes, allá en Estados Unidos, y va a tardar bastante en volver a la televisión. Por lo menos 3 meses", reveló en su momento Marcela Tauro y aseguró que no hay garantías de que no necesita una segunda operación. Y aunque está dolorida, mantiene un buen ánimo.

Al salir de vacaciones, Vero dejó su programa en manos de Paula Chaves, quien en principio la iba a reemplazar un par de semanas y hasta el momento no se sabe si se extenderá su estadía en el magazine o el canal buscará a otra persona. Un detalle no menor es que la señal perderá a Florencia Peña, una de sus figuras más fuertes, el próximo mes.