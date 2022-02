"La que me faltaba": Francisco Benitez, el ganador de La Voz, sorprendió con una revelación

sábado, 12 de febrero de 2022 00:04

Son muchos los momentos de dicha y profesionalismo en el canto que llegaron para el joven Francisco Benitez, el concursante de La Voz Argentina (Telefe), que ganó el certamen en su edición de 2021. Desde que se coronó campeón, no se ha bajado del escenario e incluso llegó a compartir grandes momentos con reconocidos artistas.

Precisamente, cantar junto a uno de los artistas más admirados en Argentina y el mundo, fue uno de los momentos que vivió en las últimas horas y que ahora atesorará por siempre en su corazón. De hecho, Francisco se mostró emocionado al contar que junto a ese cantante era la foto que le faltaba y seguramente, una de las que más quería.

Se trata de un momento especial que vivió junto a Abel Pintos, ya que el artista lo invitó a su show y juntos interpretaron uno de sus temas. "Todo lo que te admiré y ahora compartir un escenario con vos, la verdad es para llorar", escribió Benitez a través de sus historias de Instagram mientras esperaba salir al escenario junto a Abel.

La imagen que dejó fija en su feed rompió uno de sus máximos récord y cosechó más de 72mil Me Gusta de sus seguidores, entre ellos nada menos que el de su coach en La Voz, Soledad Pasturirri, quien le dejó un amoroso mensaje a su "alumno": muchos emojies de manos aplaudiendo.

"Gracias doy a la desgracia": el gran momento de Francisco Benitez

Francisco Benitez, ganador de la última edición de "La Voz Argentina", está más que feliz. Es que fue convocado para integrar la grilla de los festivales municipales y provinciales y no para.

El cantante, oriundo de Córdoba y que luchó contra su timidez y tartamudez y se impuso en el reality, cuenta con el apoyo de quien fuera su coach: Soledad Pastorutti. Se ha presentado además como invitado de "La Gringa" y estuvo con Natalia Pastorutti en su show "Íntimo" en Carlos Paz.

"Tantas veces me mataron

Tantas veces me morí

Sin embargo estoy aquí

Resucitando

Gracias doy a la desgracia

Y a la mano con puñal

Porque me mató tan mal

Y SEGUÍ CANTANDO", destacó junto a una imagen en el escenario. El posteo recibió más de 11.000 Me Gusta y comentarios de sus fans que respaldan su camino en la música.