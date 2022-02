L-Gante en la Justicia por la causa por presuntas amenazas y lesiones a un joven

viernes, 11 de febrero de 2022 11:52

El cantante L-Gante ingresó este viernes por la mañana a la Fiscalía de General Rodríguez para asistir a la citación para prestar declaración indagatoria en la causa por presuntas amenazas y lesiones a un joven, aunque su abogado le aconsejó que no lo haga y solamente se ajuste a derecho y se niegue a brindar palabra alguna.

El reconocido artista llegó al edificio judicial acompañado por su pareja, su pequeña hija y un grupo de amigos y no quiso dar declaraciones, aunque minutos antes había hablado con la prensa al salir de su casa. Al ser consultado sobre si iba a prestar declaración, había afirmado: "Estamos en eso".

En tanto, el abogado Alejandro Cipolla, que representa a Elian Ángel Valenzuela?, reconoció que intentó convencer al cantante de que no declarara, aunque dudaba sobre si el cantante iba a seguir el consejo: "Vamos a ver. Creo que me va a hacer caso. La realidad es que yo entiendo que no debe declarar en esta instancia, porque se me negó el acceso al expediente y al allanamiento por parte de la Justicia".

Por su parte, la madre del artista, Claudia Valenzuela, se quejó de que a su hijo "lo quisieron usar desde distintas banderas políticas” y remarcó: "No tengo temor de que pueda quedar detenido, pero nunca sabés qué puede determinar la Justicia".

"Niego que mi hijo haya tenido un arma cuando discutió con los vecinos. Creo que en un momento así de confrontación uno puede llegar a decir cualquier cosa”, agregó la mujer en diálogo con Cristina Sin Vueltas, el programa que conduce Cristina Pérez en Radio Rivadavia.