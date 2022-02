Züleyha Tierra Amarga: ¿una nueva muerte sacudirá a la novela?

jueves, 10 de febrero de 2022 00:00

Cuando aún retumba la última muerte que se dio en Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe, un nueva situación extrema se vivirá en Çukurova. La ficción, que tiene como protagonistas a Züleyha, Yilmaz y Demir, quebrará en los próximos capítulos con una nueva situación extrema.

En el capítulo de este miércoles, se dieron una de las escenas más tristes de la ficción. Haminne caminó hasta el cementerio para llevar un postre a su hija Hünkar que murió en manos de Behice y ésta conmocionó al fandom. En su mente sabía que ya no volvería pero en su corazón marcó una presencia de vida por siempre. La anciana con alzehimer, en sus momentos de lucides no logró aceptar la pérdida de su hija. "Yo no la olvido, no importa que los demás lo hagan. Yo siempre me voy a acordar de mi hija. Mi Hünkar, acá viene tu mamá", dice la anciana caminando con paso firme hasta la tumba.

Una vez allí expresó tocando la lápida y el pañuelo de ella que aún está atado ahí: "Hünkar te dije que no te iba a abandonar. Acá estoy. Te traje un poco de comida". "Mira hijita lo que te hicieron. Debí haberte escuchado. Me dijiste que estabas cansada. Pero ahora puedes descansar. Ya no vas a estar triste, ya vas a poder descansar. Ya lloraste demasiado. No te preocupes. Ahora todo estará bien. No estarás triste. ¡¡¡Ay mi amor!!! ya puedes descansar tanto como me dijiste que querías hacerlo".

Luego agregó rompiendo en llantos: "mi amor acá estaré. Ya no tendrás que llorar. Yo voy a llorar todo lo que tu ya no podrás hacerlo. Te vendré a ver, te prometo que no te voy a abandonar. Sólo descansa un poco. Se que tenés que descansar de tanto que has vivido. Lo se mi amor. Cierra tus ojos y acá te voy a cuidar".

En el capítulo de este jueves, se preparará el escenario para una nueva situación extrema que sorprenderá al fandom y sin dudas generará un gran quiebre con una división de emociones. Demir expresará su dolor y su poca fuerza para seguir adelante, Fekeli tomará la decisión de expulsar de su casa a Behice, y Müjgan se animará a tener una cena a solas con Fikret.

"Nunca pensé que mi madre moriría así. Me gustaría que estuviera aquí ahora para poder preguntarle, qué haría sin ella", lanzará Demir con un dolor que no puede contener. Al escucharlo, Züleyha lo consolará con palabras rememorando a su pasado: "cuando mi mamá murió tenía una vecina que era la que me consolaba. Dijo que 40 velas se prenden en el corazón cuando alguien muere, día a día se van apagando y con ellas el dolor se disminuye. Al final solo hay una vela que nunca se apaga. No se va todo el dolor Demir, pero será más grande tu amor".

Züleyha luego le dirá: "muy pronto volverás a ser tu. Luego serás el Demir en le que confía tu gente, los que creen todos. Cucurova te necesita y confían que el señor Demir no los dejará sin trabajo ni comida. Incluso si te sientes solo ellos te atienden a tí. No los abandones ahora".

Finalmente, Demir le confesará: "te tengo a tí y solo quiero tenerte a mi lado".

Por otro lado, en el capítulo de este jueves se encaminará la trama para que uno de sus personajes viva una situación extrema. Es que una de sus figuras, que querrá aparentar un robo, terminará con una herida de bala en el abdomen y abandonada en un descampado. ¿Quién será? habrá que esperar las próximas escenas...