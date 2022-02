¿Llegará a Argentina la nueva temporada de una exitosa serie turca?

jueves, 10 de febrero de 2022 15:18

Un éxito. Con momentos que han conmovido a la audiencia, "Züleyha Tierra Amarga" transita su tercera temporada en Telefe con la particularidad de despedir a personajes fuertes. Conocedores de lo que viene, en redes sociales el fandom ya se pregunta si se podrá exhibir la cuarta temporada.

De acuerdo a lo que se estima, aún hay serie turca para rato. Esta tercera temporada se vería en las tardes de Telefe hasta junio y será ese el momento de saber si el canal exhibirá la continuidad. Dado al buen número de rating que logra (entre 9 a 10 puntos diarios), confían en que Züleyha seguirá en pantalla.

Actualmente, “Tierra amarga” emite su cuarta temporada en Turquía a través de la señal de ATV, con Hilal Altinbilek e Ibrahim Çelikkol en los roles protagónicos. En los últimos episodios, las separaciones de algunos personajes han aumentado la curiosidad del público que quiere seguir viendo en pantalla esta historia.

En tanto, en Argentina, la novela es furor. Hay escenas que conmueven y erizan la piel. Eso ocurrió este miércoles en Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe, donde la anciana de la ficción lloró en la tumba de su hija. Las palabras que la mujer vertió en el lecho de muerte rápidamente hicieron estallar las redes sociales con mensajes de los fanáticos.

En el capítulo de este miércoles, Haminne caminó hasta el cementerio para llevar un postre a su hija que murió. En su mente sabía que ya no volvería pero en su corazón marcó una presencia de vida por siempre. La anciana con alzehimer, en sus momentos de lucides no logró aceptar la pérdida de su hija y sus palabras generaron consternación en los seguidores de la ficción que hicieron que el hashtagg #Züleyha fue tendencia en Twitter con el hashtag "#DolorDeMadre.

"Yo no la olvido, no importa que los demás lo hagan. Yo siempre me voy a acordar de mi hija. Mi Hünkar, acá viene tu mamá", dice la anciana caminando con paso firme hasta la tumba.

Una vez allí expresó tocando la lápida y el pañuelo de ella que aún está atado ahí: "Hünkar te dije que no te iba a abandonar. Acá estoy. Te traje un poco de comida". "Mira hijita lo que te hicieron. Debí haberte escuchado. Me dijiste que estabas cansada. Pero ahora puedes descansar. Ya no vas a estar triste, ya vas a poder descansar. Ya lloraste demasiado. No te preocupes. Ahora todo estará bien. No estarás triste. ¡¡¡Ay mi amor!!! ya puedes descansar tanto como me dijiste que querías hacerlo".

Luego agregó rompiendo en llantos: "mi amor acá estaré. Ya no tendrás que llorar. Yo voy a llorar todo lo que tu ya no podrás hacerlo. Te vendré a ver, te prometo que no te voy a abandonar. Sólo descansa un poco. Se que tenés que descansar de tanto que has vivido. Lo se mi amor. Cierra tus ojos y acá te voy a cuidar".