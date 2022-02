Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 10 de febrero de 2022 00:00

Hercai, la novela de las siestas de Telefe transita un nuevo giro con la verdad de la paternidad de Hazar con Reyyan y el dolor estará presente otra vez en la joven.

En el capítulo de este miércoles, Yaren al ver que su casamiento seguía en pie con Aaron por el interés familiar en la empresa, ella decidió no ocultar más que Reyyan es adoptada y no lleva la sangre Sadoglu.

Frente a todos increpará a Hazar y Nasuh revelando que la joven no lleva sangre Sadoglu. "Siendo yo de sangre Sadoglu merezco más respeto que ella que no es su nieta. Estoy diciendo que Reyyan no es la hija de mi tío", lanzó Yaren en plena discusión con Nasuh y delante de toda la familia.

En el capítulo de este jueves, Reyyan no soportará saber que su padre le mintió todo este tiempo y que su familia tampoco habló. Sükran se convertirá en el pilar donde se refugiará para llorar. La mujer le recomendará liberar el dolor pero no buscar a su madre para refugiarse: "Tu madre está embarazada y está lejos de tí. Si la llamas ahora no estará bien".

Por otro lado, Hazar y Miran pasarán la noche afuera de la casa de Sükran donde se refugió la joven. Cuando ella se levanta ve que ambos están ahí y saldrá a reprocharle a su padre por ocultarle la verdad. "Por primera vez quería que Yeren me lastimara, deseo que me hubiera mentido, que me hubiera dicho para angustiarme. Prometí que la perdonaría de inmediato. Le pedí a Dios que fuera mentira, se lo supliqué pero ya veo que yo fui una mentira", dirá Reyyan a lo que su padre agregará: "tú no eres una mentira y el amor que siento por tí tampoco es mentira. Eres mi corazón".

"Pero no llevo tu sangre, ¿verdad?", lanzará.

Por su parte, Miran llegará a la mansión donde está su abuela y con un arma de fuego la increpará. "Reyyan no es hija biológica de Hazar Sadoglu. Reyyan no es una Sadoglu y tú lo sabías, ¿no es así? confiesa abuela".

"Una bala no cambiará al verdad de los hechos. Espero que pronto aclares la verdad por tu propio bien", dirá Azize quien le quitará el arma y luego con esa misma le apuntará a la cabeza a su nieto.

Luego el anciano Nasuh castigará a Yaren por lo que hizo con Reyyan al descubrir la verdad oculta de su pasado. Por esto será encerrada en una cueva con rejas, incomunicada.

"Esa chica no puede salir de ahí. No le hable. Una vez al día dele pan y agua. Quiero que haga todo tipo de labores como castigo", dirá Nasuh a la mujer que la mantendrá cautiva.