Golpe: Vero Lozano, fuera de la conducción de su programa

jueves, 10 de febrero de 2022 20:06

Luego de que se diera a conocer el accidente que sufrió Verónica Lozano mientras esquiaba en las Montañas Rocosas de Aspen, Estados Unidos, se supo que deberá permanecer varias semanas alejada de la TV para cuidar su salud. "Es grave la situación", reveló Marcela Tauro en Intrusos. Y explicó: "Vero estaba de vacaciones en Aspen, esquiando, la aerosilla para mal y se le tuerce el tobillo. Parece que se lo partió en varias partes, con un dolor terrible".

La conductora de Cortá por Lozano fue atendida de urgencia y aunque a través de las redes sociales le avisó a su público que se encuentra bien, deberá pasar por el quirófano. "La tienen que operar este mes, allá en Estados Unidos, y va a tardar bastante en volver a la televisión. Por lo menos 3 meses", precisó Tauro y aseguró que no hay garantías de que no necesita una segunda operación. Y aunque está dolorida, mantiene un buen ánimo.

Al salir de vacaciones, Vero dejó su programa en manos de Paula Chaves, quien en principio la iba a reemplazar un par de semanas y hasta el momento no se sabe si se extenderá su estadía en el magazine o el canal buscará a otra persona. Un detalle no menor es que la señal perderá a Florencia Peña, una de sus figuras más fuertes, el próximo mes.

"Me estoy yendo el 11 de marzo, ese es mi último día en el programa. No sé bien cómo sigue, porque en realidad me iba a ir el 4 de febrero. Ellos quieren que me quede, pero yo ahora tengo otros planes. Es un ciclo que se cumplió", manifestó la actriz en diálogo con Intrusos. E insistió: "Cuando sentí que había cumplido un ciclo el programa, me senté a hablar con ellos. Desde el día uno sabíamos que Flor de equipo tenía fecha de vencimiento porque yo soy actriz, a pesar de que me gusta conducir y sé que puedo hacerlo".

Por lo pronto, el reemplazo de Peña sería Georgina Barbarossa, quien ya ocupó su silla en otras ocasiones y firmó un contrato con Telefe para hacer Historias de cocina, un proyecto que quedó trunco. Otra de las posibilidades es que Zaira Nara tome la posta, pero lo cierto es que en poco tiempo los directivos deberán definir a dos conductoras para horarios claves en su programación.