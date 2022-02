El mal momento de Eugenia Tobal: "hicimos y dimos lo mejor"

jueves, 10 de febrero de 2022 00:00

Eugenia Tobal vive un momento con sabor agridulce después de conocerse que su programa Hogar Dulce Hogar fue levantado de El Trece. En este caso, la conductora se sinceró y reveló la profunda decepción que siente tras la decisión del canal.

"Acá estamos (mientras grababa su televisión, en donde estaba puesto su programa), faltan tres días para que termine así que aprovechen. Me da mucha pena", comenzó diciendo Tobal en un video que compartió en sus redes sociales. "A mí me encantó hacer el programa, me parece una propuesta diferente y súper interesante, pero bueno, son cosas que pasan en la tele. Hay un montón de preguntas, a nosotros también nos encantaba hacerlo, pero son cosas que pasan a veces" agregó.

Sin embargo, se conoció que la propuesta no tendrá un final definitivo ya que irá a redes sociales. "En breve vamos a empezar con una remodelación de una casa; el programita que va a salir por Instagram y YouTube, va a tener recomendaciones de todo, de decoración, arquitectos, albañiles, gasistas", reveló-

Y añadió a su palabra: "Las voy a invitar a mis compañeros de 'Hogar Dulce Hogar' para que también trabajemos, quien dice en un futuro llevar este programa a otros lugares y a otras casas".

"Que el programa se termine no quiere decir que el programa no haya sido bueno. Nosotros estamos muy contentos con el programa que hicimos. Tal vez no era un programa para ese horario, para ese momento", sostuvo la conductora.

Y cerró: "Los fracasos no existen, existen los no intentos. Nosotros hicimos lo mejor, dimos lo mejor, estamos súper contentos. Fue una posibilidad que me dieron de conducir... Me hubiese encantado desplegar más en todo el año, pero bueno... Duró que duró y valió la pena. A veces dependen de otras cosas los resultados... somos un rating".