Andrea Taboada y Fernanda Iglesias se dijeron de todo al aire: "Hay tantas para contar"

sábado, 31 de diciembre de 2022 00:00

Esta semana en LAM, las angelitas Andrea Taboada y Fernanda Iglesias protagonizaron un fuerte momento al aire, cuando reflotaron una vieja pelea de 2016 y terminaron discutiendo frente a sus compañeras y Ángel de Brito.

El cruce se dio cuando Andrea Taboada informaba sobre la relación entre Rodrigo De Paul y Camila Homs, en medio de la denuncia del futbolista a la modelo por amenazas y hostigamiento. En ese entonces, Iglesias la interrumpió para dar su opinión.

"Si me dejás, voy a poder terminar la oración y ahí se va a entender", lanzó Taboada. "Te enojaste", le respondió Iglesias, cuando su compañera estalló: "No, no. Simplemente te digo que me dejes terminar de hablar, porque si me interrumpís". "Si querés vení y pegame, como la otra vez", sentenció la locutora haciendo referencia al año 2016, cuando Fernanda le pegó una cachetada en pleno vivo de Nosotros a la Mañana (El Trece).

"No, no, si querés vení y pegame un cachetazo como la otra vez. Yo no me olvido. ¿Querés venir a pegarme? Para que me calle, como la otra vez en canal 13", agregó nuevamente Taboada.

Tras el tenso cruce, Andrea se volcó a sus redes sociales para hablar del tema. "Gracias a todos por comentar/ compartir sus opiniones que comparto y algunas no.Todos pueden expresarse. No hay bloqueo. Simplemente recordé en ese momento (de interrupción) el cachetazo que me pegó Iglesias al aire en el programa de @fabdoman por sumarme a una opinión. Besos", escribió en Twitter.

"Un mal recuerdo por cierto ...y hay tantas para contar con otras personas...no me corresponde. Ojalá pueda tratarse y superarlo. Besos y gracias", concluyó.