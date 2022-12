Nuestro Amor Eterno: quien es Gözde, la mujer que tendrá un intenso acercamiento a Faruk

jueves, 29 de diciembre de 2022 00:00

Hermosa, sensual e inteligente. Así es Gözde, la nueva mujer que se sumará a Nuestro Amor Eterno y que tendrá un fuerte acercamiento a su protagonista, Faruk. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin, avanza con nuevas figuras y una trama que se va intensificando con el paso de los días.

La historia tiene ahora a Faruk tendido en la cama de un hospital después de haber sido intervenido quirúrgicamente de un coágulo en la cabeza. Eso le provocaba los mareos y pérdidas de consciencia, la límite de sufrir un desmayo en plena calle. Y es precisamente en esa habitación del nosocomio donde Gözde se encontrará con el esposo de Süreyya.

En el capítulo de este jueves, la mujer estará frente al hombre Boran vestida con un sensual vestido corto con tajo que no pasará desapercibido para él. "Escuché lo que te pasó y vine inmediatamente. Espero que no hay aproblema", señalará y luego agregará: "no subestimes tu propia fama. Lo leí por internet y honestamente no podía creerlo. ¿Estás bien, verdad?".

Con tono de titubeo él se excusará: "debí haberte llamado antes. No sabía qué podía decirte, no tuve el valor de hacerlo". Luego llegará a las manos de Adem un video en el que se ve a Gözde y Faruk bailando muy carga entre sí en un boliche. Pero ¿quién es esta mujer?

Gözde Yilmaz es una experta en Relaciones Públicas que tuvo una historia en el pasado con Faruk. Ella es encantadora y atractiva y se presentará con el "sólo objetivo de hacer negocios". Sin no todo estará dicho y lo que parece sólo un encuentro de interés económico terminará dejando al descubierto otros intereses impensados.

Este personaje es interpretado por la actriz Didem Inselel saltó a la fama precisamente con Nuestro Amor Eterno (Istanbullu Gelin), protagonizada por Asli Enver y Özcan Deniz. Didem Inselel nació el 13 de julio de 1976 y es conocida por sus series de televisión Kavak Yelleri y O Hayat Benim.

En el capítulo del jueves

Por otro lado, este jueves en Nuestro Amor Eterno, Adem tendrá nuevamente una charla profunda con Esma. "Le ofrezco una disculpa señora Esma pero la amabilidad de su familia no es algo muy fuerte. Tirar en mi contra al primer inconveniente. Se que nunca contaré con ustedes y se que en su primera oportunidad van a juzgarme de nuevo", señalará él.

Luego agregará: "Me han demostrado que siempre será de esa forma. Porque son así siempre. Por ello no puedo olvidar todo esto y comenzar a confiar en usted y su familia. Y usted no va a confiar nunca en mi señora. Será mejor que no seamos tan hipócritas".