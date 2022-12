Coti arremetió contra Alfa: "que la gente decida si me quiere a mi o a Alfa"

jueves, 29 de diciembre de 2022 00:00

"Que la gente decida", afirmó Coti cuando le consultaron los motivos de su votación. La correntina decidió nominar a Daniela, quien ingresó hace unos días a la casa tras ser la primer elegida por el público con el mayor porcentaje de votos positivos. Por otro lado, apuntó fuertemente contra Alfa, el participante de 60 años, que en más de una ocasión la atacó tratando de desmentir su juego.

La participante oriunda de Corrientes afirmó que quiere estar en placa de nominados, para experimentar esa instancia y poder determinar si cuenta con el apoyo del público o no. La joven afirmó que quiere enfrentarse con un competir fuerte, para poder sacarle la careta y que no se crea más que nadie.

"Que la gente decida si me quiere a mi o a Alfa", remarcó la competidora. Además, destacó que ella está jugando y su intención no es ser amiga de nadie, ya que su único objetivo es quedarse con el premio final, lo demás es estrategia.

La pareja de Conejo afirmó que está segura y según su punto de vista se va a quedar en la casa, porque el público comprende que solo está jugando. Sin embargo, detalló que el participante de 60 años tiene malas actitudes y una de ellas es la actitud de burla que está mostrando en los últimos días, particularmente hacia su persona.

Por último, sostuvo que no soporta a Daniela por su desempeño en el juego, además de contar con la ventaja que viene con más información que el resto de los participantes.

Actualmente, la participante no cuenta con el apoyo de sus compañeras en la casa tras la fuerte pelea que protagonizó contra Romina y Julieta. "No me siento cómoda en la casa con ella", afirmó Romina. Julieta por su parte también realizó su descargo contra la joven. Y Daniela afirmó que ingresó a la casa con un principal objetivo: desenmascarar a Coti.