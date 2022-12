Amor de Familia: avance del capítulo de este jueves

jueves, 29 de diciembre de 2022 00:00

Amor de Familia es una de las series turca que pisa más fuerte por la pantalla de Telefe. Su trama compleja, en el que se ven desde las debilidades de las personas hasta sus fortalezas, cuenta con personajes de lo más diversos que atrapan al público. La ficción, cuyo título original es Bizim Hikaye, transita su Primera Temporada y con esto se van dando momentos dramáticos.

En el capítulo de este jueves, Filiz y Baris irán a la casa de la madre de Ayse para llevarle a la niña que está envuelta en lágrimas. "Venimos a regresarle a Ayse que llegó a nuestra casa", indicará Filiz. Sin embargo, en un estado de ebriedad, la mujer mostrará un gran rechazo a la menor. "Por qué me la regresan. Por qué, si no la quiero conmigo", señalará la tutora de la menor quien luego será contundente con duras palabras: "que duerma donde ella quiera, eso no me interesa, no la quiero. ¿No entienden?. Me tiene harta".

"¿Está consciente que eso no está bien?. Si algo le llega a pasar allá afuera, usted va a ser la responsable", explicará Baris pero la mujer reaccionará con la mirada perdida y la voz que da cuenta de su mal estado: "a tí que te importa, qué te crees tanto".

Por otro lado, Seyma le dirá a Fikri, de manera muy sutil, que no quiere que continúe ahí. "Ya es hora de que se vaya a casa", comenzará expresando y luego confesará: "después de lo que pasó, siento que me rompió el corazón".

"Ya se lo expliqué antes. Hice todo eso para darle una lección a la infame de Sükran. Usted es a la única quien amo en verdad", le retrucará él pero ella le aclarará: "no creo que sea así. No estoy muy segura de eso. Lo amo y acepto pero usted a mi no".

Lejos de todo esto, llegará a la casa de Filiz una orden firmada por la corte que obliga a desalojar. "Si se niegan a salir, usaremos la fuerza policiaca. Así que mejor cooperen", señalará el funcionario judicial. Luego la policía forcejeará con los hermanos Elibol para sacarlos y ante esto, llegará Baris para frenar el accionar.

Sin embargo, el joven escuchará del funcionario judicial algo que no pensaba que se fuera a dar: "tienes que desalojar ambas propiedades pero debe ser de manera inmediata". Posteriormente le mostrará el documento que da cuenta que todos deben irse.

Tras esto, Baris irá a hablar con su padre y éste le revelará: "¿Quieres saber por qué eché a esas sucias personas? Lo hice gracias a tu tonto comportamiento. Si decides seguir actuando de esta forma, les haré algo mucho peor y juro que no tendré piedad. El único responsable serás tu".