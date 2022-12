Vuelve Marcelo Tinelli con un nuevo formato: ¿Cómo será?

miércoles, 28 de diciembre de 2022 21:29

En este 2022, Marcelo Tinelli estuvo a cargo de la conducción de Canta Conmigo Ahora, el programa consiguió buenas de mediciones de rating en su primer temporada, pero posteriormente con la llegada de Gran Hermano no logró repuntar.

Tal es así, que Tinelli decidió dar un paso al costado, y prefirió ir al Mundial, para vivir el evento deportivo en compañía de sus hijos. Fue así como dejó en claro que no tiene en mente regresar con un formato de este estilo, pero si está pensado en regresar con un sus tradicionales bailando, pero con un complemento diferente.

"Me gustaría volver con el bailando", afirmó el conductor. Además, afirmó que tiene en mente complementar este ciclo con humor. "Me gustaría hacer una especie de Videomatch", sostuvo en una entrevista. Si bien no brindó más detalles sobre fecha y que canal estaría el nuevo formato, si destacó que volvería a la televisión.

Vale destacar que el conductor luce un radical cambio de look, muy diferente a su aspecto habitual.