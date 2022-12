Thiago sobre su relación con Daniela: "que cada uno siga su camino"

miércoles, 28 de diciembre de 2022 00:00

Daniela ingresó nuevamente a la casa de Gran Hermano con el mayor porcentaje de votos positivos. La joven ingresó con dos objetivos claves, uno de ellos desenmascarar a Coti, tras realizar la Espontánea, y luego se enfrentará a Thiago, el joven con quien entabló una relación amorosa, pero al salir de la casa comprendió que no eran verdaderos sus sentimientos.

"No quiero hacer nada, así nomás, prefiero estar solo y que cada uno siga su camino. Se lo dije, pero parece que una persona no tiene permitido equivocarse", comenzó destacando el joven en conversación con Nacho.

"No está permitido equivocarse, parece que no hay posibilidades de hacerlo. Le dije que estuve llorando y todo, pero no tomó importancia, estaba mal por ella", sostuvo. Y remarcó que "la dejé que hable".

Además, Nacho le dijo que debía dejar todo en claro, para evitar que el problema con Daniela siga adelante. "Voy a tratar de que no me afecte", subrayó Thiago. Y remarcó que está incómodo y que le molesta las actitudes con las que ingresó la competidora. "Se que esto es un juego, así que estoy tranquilo, me molesta que me hable en doble sentido y que me diga que si la quiero tengo que remarla, la quiero, me re gusta, pero ya fue", remarcó.

"Quería tomar mates con ella, pero no quería, prefiero que sigamos bien por convivencia, pero ya fue, lamentablemente me duele, no quiero que me busque", cerró.

Nacho lo aconsejó de que siga adelante y que trate de que no le afecten este tipo de cosas. "Vos querías que ella vuelva, pero bueno", sostuvo.