Tras la expulsión de Juliana, Maxi tomó una drástica decisión

martes, 27 de diciembre de 2022 00:00

Este lunes, Gran Hermano reveló un dura decisión tras los numerosos llamados de atención a Juliana, la joven que ingresó hace unos días a la casa. Con su llegada, Maxi explotó de felicidad, ya que en varias ocasiones aseguró que estuvo a punto de abandonar la casa porque la extrañaba demasiado.

La mujer en reiteradas oportunidades, reveló información del "afuera", algo que está totalmente prohibido desde la producción. Tini habría revelado que mandó gente para que le muestre su apoyo a Maxi y poniendo en riesgo su continuidad. Luego, habló sobre la plataforma Pluto TV y destacó que muestran todo lo que sucede en la casa, y que por ello debían estar en alerta por si sucedía o decían algo, que después podía traerle problemas en su continuidad. Fueron varios los hechos señalados por la productora, pero que la joven destacó que no volvería a suceder.

Por estos motivos, Juliana fue expulsada de la casa más famosa del país. Además, no tuvo oportunidad de armar sus valijas para poder retirarse. Le remarcaron que después le harían llegar sus cosas. Maxi no comprendió lo que estaba sucediendo y explotó en llanto, sus compañeros corrieron a consolarlo, pero el joven aseguró que "me quiero ir de la casa". Tal es así que organizó todas sus cosas, para seguir a su novia, sus amigos no lo dejaron. Además, destacó que la producción no se manejó de la mejor manera, ya que faltaba poco para que sea su cumpleaños y quería pasarlo junto a ella.

"No lo puedo creer, me quiero ir con ella", afirmó entre lágrimas. Seguro, y enfurecido Maxi le pidió a Agustín que le explicara detalles del contrato y demás puntos. Lo cierto es que el jugador quiere abandonar la casa.