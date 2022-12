Alfa y Romina protagonizaron una fuerte pelea: los motivos

martes, 27 de diciembre de 2022 19:28

¿Se terminó la amistad? Alfa y Romina protagonizaron una dura pelea en la casa más famosa del país. Los dos integrantes cuentan con gran apoyo del público, y en varias ocasiones lo dejaron demostrado. Sin embargo, la convivencia comenzó a tornarse complicada para los dos.

Todo comenzó cuando Romina intentó ingresar al baño, y justo estaba Alfa terminando de prepararse para salir. "Dale, Alfa que malhumorado que sos", destacó la exdiputada. Luego, Alfa nervioso le pide que espere, ya que le quedaban algunas cosas para terminar de arreglarse.

"Que insoportable que sos", sostuvo Romina. Y ante el competidor de 60 años destacó que estaba cansado de la actitud de la mujer y subrayó que "la insoportable sos vos nena".

"No me habla y no me saluda porque me estaba bañando y no quise abrirle la puerta, hay cosas que no puedo admitir", sostuvo Alfa en conversación con Camila.

Luego, agregó que "el día anterior ella se estaba bañando, toqué la puerta y tuve que esperar que saliera. ¿Por qué tengo que bancar que me grite? Cuando habló me responde como cocorita", remarcó el competidor.

Por último, subrayó que "son todos jugadores, pero me basurea a mí, y luego anda diciendo que la tengo cansada. Es muy conventillera y no me gusta".