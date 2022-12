Se terminó el amor, Conejo le pidió un tiempo a Coti: "no me estoy sintiendo bien"

lunes, 26 de diciembre de 2022 17:19

Coti y Conejo fueron una de las parejas más consolidadas de la casa, desde los primeros programas ambos manifestaron que sintieron amor a primera vista. Los participantes se hicieron fuertes juntos, y lograron conseguir que varios de sus compañeros quedaran en placa, tras pautar numerosas estrategias.

Sin embargo, al parecer el amor llegó a su punto final. Conejo destacó que "necesito un tiempo, no estoy siendo yo, me siento mal". Y sumó que "no me siento bien, te veo mal por actitudes que no son adecuadas y necesito acomodar un poco mis ideas y cabeza, no te quiero ver sufrir más, lo necesito para estar bien".

Ante lo sucedido, Coti quedó sorprendida, pero habría decidido respetar el pedido de su novio. La joven hace varios días destacó que quiere ser ganadora del juego, y en varias ocasiones dejó en evidencia que no le importa lo que sucede con los demás participantes. Tal es así, que sus "amigas" le soltaron la mano, por sus comportamientos y por ser una de las principales culpables para que Daniela abandonara la casa.

Además, Juliana le remarcó a la participante que no cuenta con apoyo fuera de la casa y esto no fue tomado de la mejor manera por la participante. Tras lo sucedido, muchos de sus compañeros afirmaron que la joven trabajará en una nueva estrategia para no ser eliminada.

Este lunes, ingresaran nuevos participantes a la casa, y esto le provoca miedo, ya que en caso de ingresar Daniela, podría ser motivo para desenmascarar su juego.