Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este lunes

lunes, 26 de diciembre de 2022 00:00

Momentos dramáticos se vivirán en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela, cuyo título original es Istanbullu Gelin, se acerca al final de la Segunda Temporada y con esto un importante desenlace mantendrá al público atado a sus asientos.

En el capítulo de este lunes, comenzará la venganza de Adem contra Faruk y todos los Boran. Previamente, el hombre se parará frente a su hermano y le hablará con un tono inquietante. "Gracias a Fikret ya no necesito castigarte. Diviértete. Ahora le deseo a mis hermanos la mejor de la suerte", lanzará Adem.

Más tarde, Fikret reunirá a todos a la mesa y con Esma a la cabeza les contará cuáles son sus planes como accionista mayoritario tras adquirir las acciones del enemigo de la familia. De la mano de esto piensa hacer una gran celebración para dar fuerza a la agencia de vuelos Boran Jet.

"Adem no quería verle la cara a mi hermano. Aunque no quiera escuchar su nombre, aceptó venir a la fiesta familiar. Sí lo persuadí. Si hubiera sido Faruk no lo hubiera aceptado. Además no me pida obedecer a mi hermano después de que hizo tratos con un verdadero asesino. Por favor", pidió Fikret a su madre.

Al escucharlo, Süreyya reaccionará para evitar más odio y distanciamiento entre los hermanos. "No voy a defender lo que hizo Faruk. Fue un error pero el hombre le obligó a hacer un trato con él. Entiéndelo. Todos sabemos que Adem era una persona peligrosa. Hizo un trato con la compañía. Tampoco quise escucharlo al principio pero lo entenderás si lo escuchas. No juzgues así a Faruk", pedirá ella.

Estas expresiones serán apoyadas por Osman quien se mostró de acuerdo y pidió escucharlo. Pero el apoyo impensado a Faruk generó la reacción de Fikret: "¿Qué me estoy perdiendo?, ¿de qué están hablando?, ¿qué están diciendo?, ¿despedir a mi hermano de la empresa?. No lo estoy echando de la compañía. Sólo hallé la mejor solución. Eso es todo. No exageren tanto la situación".

Por su parte, Adem irá a ver a Fikret en la rueda de prensa del nuevo rumbo de la empresa Borán y al escucharlo recordará las palabras que le dijo Can antes de irse. "Hipotecaron todo lo que tenían para el proyecto. Boran Jet tendrá éxito y ganarán mucho dinero hasta que un día uno de los aviones que tienen se involucre en un gran escándalo. Perderán todo en una noche. Será terrible", serán las palabras del abogado que retumbarán en su mente.

Más tarde, decidirá apartarse para pensar en soledad y en ese momento Ipek lo encontrará y lo buscará para hablar. "Faruk no ha venido porque está enfadado", lanzará ella con tono burlesco a lo que Adem le hará una advertencia: "éste no es su peor día. Tengo un plan muy especial para Faruk".

"¿Me pregunto qué es?, ¿qué es?", consultará Ipek con picardía pero la respuesta de él la llenará de dudas. "Ya lo sabrás", responderá sin más datos. Pero todo esto fue escuchado por Dilara quien no podrá creer lo que escuchó.

A pocos metros, Süreyya intentará hablar con Faruk para saber por qué no fue a la reunión pero otra persona atenderá el celular y lo que escuche la llenará de miedo y preocupación.