"Me propuse sacarlo porque no me hace bien": la confesión de Camila en la casa de GH

lunes, 26 de diciembre de 2022 16:53

Primero nerviosa pero ahora más controlada. Así vive estas horas en la casa de Gran Hermano, Camila después de enfrentarse a un fuerte desafío personal. Es que la casa enfrenta a cada participante a situaciones extremas e impensadas que estando encerrados se potencia.

Esta vez fue de la mano de una adicción que varios de los participantes lo tienen pero aprendieron a controlar. Y ahora le toca transitar ese camino a Camila. La joven es adicta al cigarrillo y este domingo se enteró que para todo el día lunes cuenta con apenas 5 "puchos" para consumir.

"Yo llegué a fumar 40 en un día. No voy a poder", repitió una y otra vez en la madrugada del lunes. A su alrededor, sus compañeros trataron de tranquilizarla pero terminó sacada y se retiró nerviosa al habitación. "Si no les importa me chupa un huevo", dijo Camila en un ataque de ira al ver que Alfa y Maxi trataron de calmarla pero sin "ponerse en su lugar".

Sin embargo todo cambió este lunes en la siesta. Después de reflexionar sobre lo ocurrido decidió hablar con cada uno de los participantes y pedirles disculpas. Luego a Nacho le explicó lo que le pasó.

"Me propuse sacarlo porque a mi no me hace bien", reconoció la joven quien recibió el aliento de él: "ojalá que puedas". "Voy a guardar los cigarrillos y si puedo no fumar más, mejor... pero no fumar te desespera", subrayó.

"Todo está en la cabeza y querer es poder", agregó Nacho a lo que ella subrayó: "yo me fumaba 40 y ayer me fumé 10. Me propuse intentar dejar de fumar. Me desesperé en un momento y me di cuenta que armé alto quilombo... vine con el propósito de dejar de fumar y me había olvidado".