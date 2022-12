Juliana enfrentó a Romina: "vos no querías que yo regresara a la casa"

lunes, 26 de diciembre de 2022 00:00

Este lunes, le informarán a Juliana la sanción que recibirá tras brindar información a sus compañeros sobre lo que sucede en el exterior. Una de las reglas básicas de la producción es que todos los participantes que ingresen a la casa no deben dar indicios de lo que está pasando fuera de la casa. Con comunicado rojo, Santiago del Moro destacó que Tini estará directamente en placa de nominados, sumado a esto no podrá votar y no competirá para disputar el rol de líder.

Son varios los llamados de atención que le marcaron, pero la joven sigue con el mismo comportamiento. Tal es así que está punto de recibir una sanción peor en caso de no cambiar sus actitudes.

Cuando ingresó a la casa, Juliana prometió cambiar su táctica de juego, remarcando que dejaría de lado su amor por Maxi, para poder llegar lejos en el juego. Sin embargo, muchas de las cosas que prometió no las cumplió y por ello remarcaron su comportamiento en distintos posteos en las redes sociales.

La competidora buscó solucionar los problemas con cada uno de los competidores de la casa, y reconociendo que Romina es una participante fuerte para el exterior, decidió enfrentarla para aclarar los problemas que tenían. "Yo sé que vos no querías que regresará a la casa", comenzó destacando Tini. Luego, agregó que el problemas entre ellas surgió por un malentendido. "¿Vos decís que todo lo que pasó es todo mentira y me llenaron la cabeza en contra tuya?", consultó Romina.

Ante esto, Romina sumó que ella cuenta con la ventaja de que salió y está al tanto de todo lo que se dijo sobre su persona. "Estaba muy contenta antes de que sucediera todo, pero luego estuve mal cuando me enteré de todo. Las chicas en las que confiaba me contaron todo", comentó. Luego, Tini sostuvo que "cuando te juré todo, por algo tan importante para mí, fue porque estaba desesperada porque yo no había dicho nada de todo eso y necesitaba que entendieras que estaba diciendo la verdad. Cuando estes afuera vas a poder ver todo".

Más tarde, Juliana involucró a Coti y destacó que fue ella la que le mintió respecto a las actitudes de Romina. "Fue un juego en el que caí y como quiero mucho a Coti le creí. Después, cuando salí entendí que me habían mentido y las cosas quedaron mal entre nosotras, jamás te traté de gato ni nada por el estilo. Me considero buena persona, pero me tildaron de lleva y trae", comentó Juliana.

Y remarcó que "yo sé que vos eras la única persona que no estaba contenta de que yo volviera a entrar". La joven aseguró que entró a la casa con otra mentalidad, por un lado porque extrañaba a su novio y por otro, porque desea cumplir sus sueños. "Quédate tranquila, ya está todo solucionado", afirmó Romina y cerraron la charla con un abrazo.