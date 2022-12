Amor de Familia: avance del capítulo de este lunes

lunes, 26 de diciembre de 2022 00:00

El peligro de muerte sobrevolará en la ficción turca Amor de Familia. La novela de las tardes de Telefe, cuyo título original es Bizim Hikaye, transitará situaciones muy fuertes con la vida de Baris corriendo cada vez más peligro.

En el capítulo de este lunes, Baris dudará de Ömer y su intención con Filiz a quien le ofreció ir a Ankara para ver a Hikmet. "No se, es mucha coincidencia. Hikmet está en Ankara y tu tienes cosas que hacer allá", apuntará Baris quien le pedirá a Filiz que le mande un mensaje cuando llegue porque no quiere preocuparse.

Por otro lado, Seyma dará un importante paso en su intención de conocer más lo que pasa fuera "del mundo" de su casa. Para ello tomará la notebook de Müjde para conectarse a internet. "Busqué un viaje mi amor, en barco. ¿Sabías que ya salgo de casa sin tomar píldoras ni nada?", le contará a su hija.

Luego agregará: "entonces me dije a mi misma 'estoy segura que esto es una señal'. A veces me parece como si las calles me llamaran 'Seyme ven aquí'. Así que compré el viaje en barco". La decisión de ella es irse esa misma noche de viaje sin medir consecuencias.

Lejos de todo esto, Ayse irá a la casa de los Elibol aprovechando que su madre no estaba en el hogar. "Seguro tu mamá está trabajando, ¿verdad?", preguntará Filiz tratando de saber un poco más de la pequeña. Pero nunca imaginará lo que la nena le contará. Su padre está preso y su madre trabaja en algo que nadie sabe.

Mientras Filiz atraviesa otro importante desafío, el regreso de Cemil, Baris tendrá una fuerte discusión con Hülya. Será mientras ambos van en el auto conducido por ella, quien acelerará la velocidad de manera abrupta. "¿Qué hay de todas las promesas, no importan?", dirá molesta.

Después reprochará: "dormimos juntos esa noche, no puedes decir que fue un error y seguir adelante. No puedes ignorarme". En ese momento, el auto se irá del carril y perderá de control.