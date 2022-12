El duro descargo de Coti tras el enfrentamiento con Thiago

domingo, 25 de diciembre de 2022 18:47

Una enfrentamiento sacudió a la casa de Gran Hermano, en esta oportunidad los protagonistas del enfrentamiento fueron: Coti y Thiago. La joven fue repudiada por su estrategia, y el público ya mostró su rechazo a la joven, quien se considera fuerte tras los dichos de Juliana.

Por su parte, Thiago se mostró triste en las últimas horas tras asegurar que extraña a su "novia", Daniela, quien quedó eliminada tras enfrentarse a Julieta.

Coti fue la principal culpable de que Daniela sea eliminada, tras realizar la Espontánea. La joven aseguró que desea quedarse sola en la habitación, y ser la única mujer. Tal es así, que ya se enfrentó a varias compañeros por su actitud en la casa.

En esta oportunidad, fue con Thiago con quien se enfrentó por una situación de convivencia. La joven, en conversación con su pareja, Conejo, afirmó que estaba esperando su turno para ingresar al baño, cuando el participante de 19 años la atacó.

"Me hace acordar a mi papá que está todo el tiempo encima mío", comenzó relatando Coti. Y agregó que "estoy esperando para entrar al baño y me llama a la habitación, para decirme las cosas". Además, destacó que habría aceptado las cosas si era Marcos, quien le habría remarcado que su actitud era inadecuada, sin embargo al no ser así, la novia de Cone se enojó y mostró su descontento por la situación.

Más tarde, la joven destacó que Thiago le dijo cosas de un mal modo. "Como me sacó", cerró. La participante subrayó que se cansó de Thiago y de sus planteos.