"Es mala educación": Thiago cruzó a Coti por revisar, sin permiso, los cajones de los compañeros

sábado, 24 de diciembre de 2022 21:05

Lo que era una larga espera se convirtió en motivo de conflicto en Gran Hermano. Este sábado en la tarde, los chicos fueron encerrados en las habitaciones para que la producción del programa preparara todo para la Nochebuena.

En una de las habitaciones quedó Thiago, Cone, Coti y Ariel. En este escenario pasaron largo rato sin poder salir y, por el aburrimiento, la correntina decidió matar el tiempo con algo que fue mal visto por los otros.

La chica empezó a revisar, sin permiso, los cajones de los compañeros y se llevó una gran sorpresa. En uno de esos se encontró que Nacho había guardado chocolate, galletas y gomitas.

"Es un capo, se guardó el chocolate. ¿Cómo hace para guardar un chocolate?", lanzó Ariel sorprendido y luego preguntó: "¿estaba abierto?".

Ante esto, Thiago subrayó: "no, lo abrió Coti". Y ante esta acción, Ariel mostró su rechazo a este accionar: "no se abre el cajón del otro... no quiero ser partícipe de eso. ¡No revises los cajones!".

Luego Thiago se sumó a esta opinión y le pidió que no siga revisando los cajones de las mesa de luz de los compañeros. Pero eso hizo estallar a Coti que no dudó en ponerse en contra de ellos. "¡No se metan!... si quiero yo reviso los cajones".

Pero Thiago le indicó que eso está mal, "no se hace" pero Coti arremetió: "no se quien sos para decir que no. Yo lo hago". Pero él subrayó su postura: "eso es de mala educación".

Pero Coti se mostró indiferente y respondió: "mi educación no será como la tuya".