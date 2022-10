Züleyha Tierra Amarga: la actriz de Haminne sorprendió con una foto cuando tenía 21 años

domingo, 9 de octubre de 2022 00:00

La novela turca Züleyha es sin dudas una de las que logró conquistar más a la audiencia no sólo en Argentina sino en cada país en el que se emitió. La ficción, cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova, es la más vista por Telefe de las 4 que se emiten actualmente.

Su trama, dividida en cuatro temporadas, tiene una trama intensa entorno a Züleyha (Hilal Altinbilek), una joven costurera que apostó al amor con Yilmaz (Ugur Günes) pero nunca pudo ser feliz con él. Tras su muerte se aferró a su marido, Demir (Murat Ünalmis), pero al poco tiempo quedó viuda. Sin embargo en este tiempo se empoderó y adquirió poder, lo que permitió que se convirtiera en la Dama de Cukurova.

En todo el proceso, la mayoría de los personajes fueron cambiando de la mano de los giros de las historias. Pero hubo una figura que siempre estuvo y nunca se fue. Se trata de Haminne, una anciana con Alzheimer que era madre de Hünkar (Vahide Perçin) y que a lo largo de la trama le fue dando toques descontracturados a la historia.

Haminne fue interpretado por Serpil Tamur, una reconocida actriz turca que nació en 1944 y que actualmente tiene 78 años de edad. Tras el éxito de la ficción, habló con la prensa turca y agradeció el amor que recibe de sus seguidores. "Fue muy amada y recibida con mucho cariño. No solo por la sociedad en general sino también por aquellos que son gerentes de hogares de ancianos que me veían en el camino y me detenían para decirme: 'los pacientes te quieren mucho'", destacó la actriz al portal Hurriyet.

"Que fuera tan amada me hizo muy feliz. Por supuesto, es agradable ser recompensada por el papel que desempeñas", agregó la actriz quien destacó que cuando supo que iba a desempeñar este papel, fue a los geriátricos, investigó y observó este papel. "Me emocionó mucho. Después de esta edad, necesitas emocionarte un poco, debes emocionarte por un papel que harás o jugarás por un trabajo que haces", reconoció.

La foto que sorprendió

En el año 2018, la actriz compartió una foto en su cuenta de Instagram que fue tomada cuando ella tenía apenas 21 años de edad. La imagen en blanco y negro fue de cuando estrenó en el campo de la actuación de la mano de su personaje Nora. La belleza de la actriz sorprendió a los seguidores en las redes sociales que la llenaron de elogios. Mirá la foto:

Mirá las otras fotos de la actriz cuando era joven

¿Cuáles fueron los hechos más notables que el personaje de 'Haminne' te enseñó o tuvo sentido para ti?

En cuanto a lo que me enseñó Haminne... Con Haminne, vi lo importante que es la salud del cerebro. La gente puede cambiar de posición muy rápidamente. Por eso me enseñó lo bien que debemos cuidarnos y que cada una de nuestras extremidades debe protegerse por separado. Amaba a Haminne. Fue muy difícil para mí trabajar actuando en Adana durante 4 años. Pensé que iría y vendría porque me gustaba mucho pero me quedé en Adana durante cuatro años y tres meses.

¿Cuáles son los secretos del éxito de la la serie Züleyha?

Creo que es un guión muy bueno y un casting muy bueno, los cuales son muy importantes. Esta hermosa serie duró 4 años y 3 meses con sus increíbles tomas. Cuatro temporadas, siempre salió primera hasta el último episodio. No es fácil atrapar en cuatro años. Creo que la actuación y el elenco son muy buenos, el guión es muy bueno, el tema es muy querido. Todos estos son factores. Hoy, todavía me bloquean el camino en la carretera y dicen: 'Qué hermoso espectáculo fue'. Qué gran espectáculo, realmente lo fue.