Los 5 niños que conquistaron los corazones con las ficciones turcas

domingo, 9 de octubre de 2022 00:00

Sus personajes conmovieron en distintas ficciones turcas pero también robaron sonrisas en los espectadores. Las historias las grabaron cuando tenían muy pocos años de vida y fueron creciendo con las cámaras frente a ellos. Se trata de los niños que interpretaron a Adnan en Züleyha, Yigit en Fugitiva, Ali Vefa en Doctor Milagro, Doruk en Fuerza de Mujer e Ismo en Amor de Familia.

Cuando les tocó interpretar a los distintos personajes el mayor desafío de los productores es que pudieran generar en la audiencia el efecto buscado y el resultado fue más que exitoso. Los niños no sólo cautivaron con sus caritas y sus ocurrencias sino que también generaron emociones en la audiencia. A continuación uno a uno esos personajes y cómo lucen en la actualidad:

Adnan, el niño que creció en Züleyha

Adnan es el hijo de Züleyha y Yilmaz en la novela Züleyha o también conocida como Tierra Amarga. El niño que interpreta al pequeño se llama Ömer Fethi Canpolat nació el 6 de julio de 2018. Actualmente tiene 4 años de edad y son sus padres son los encargados de hacer algunas publicaciones en redes sociales, mostrando la vida y el crecimiento del niño.

Muy diferente a como se lo ve en Züleyha, o como se llama en Turquía "Érase una vez en Cukurova", el niño que ha sabido conquistar corazones al rededor de todo el mundo, sorprendió con un nuevo estilo y look. En la novela se lo vió con su cabello rubio y unas pequeñas ondas, apariencia que cambió en poco tiempo y que lo llevó a tener una gran cabellera ondulada.

Fotos: Instagram @omerfethicanpolatt

Yigit, el pequeño que emocionó en Fugitiva

Sin dudas uno de los niños que consiguió emocionar y generar en más de una ocasión una lágrima fue Yigit en Fugitiva. El pequeño ama a su madre Nefes y permaneció cautivo los primeros años de su vida por culpa de su padre. Una vez que consiguió escapar con su madre, siempre buscó ser su protector y estuvo pendiente de ella al límite de vender sus juguetes y trabajar para conseguir dinero y ayudarla.

Yigit es actuado por Demir Birinci, un niño que en la época del rodaje de esta ficción tenía 6 y 7 años de edad. Demir nació en 2012 en Turquía y que actualmente tiene 10 años. Con su corta edad, participó en otros papeles en el mundo de la actuación en Turquía. La cuenta de Instagram del niño está administrada por su mamá y cuenta con casi medio millón de seguidores.

Ali Vefa, el niño que conmovió en Doctor Milagro

Tiene 9 años y su cara hoy se vincula a una de las ficciones turcas más populares en el mundo: Doctor Milagro. Adin Külçe es el niño que interpretó con 7 años al protagonista de la serie: Ali Vefa cuando era pequeño. En la ficción se puede ver al niño con el pelo con ondas sin embargo, hoy su cabello luce muy diferente. De acuerdo a las fotos publicadas en su cuenta de Instagram, el cabello ya lo tiene lacio y con un corte que se va inclinando al largo.

De un gran carisma, Adin nació en Estambul en el 2013 y actualmente cursa sus estudios primarios. En el 2017 ganó el casting para ingresar al elenco de Doctor Milagro para Fox y, tras ganar, le tocó interpretar al pequeño Ali Vefa. Su personaje fue el del niño con autismo y sindrome de sabio en su etapa inicial. Para armar esta personificación debió prepararse con psicólogos para saber bien cómo moverse y focalizar su mirada.

Doruk, el niño del "gran corazón" de Fuerza de Mujer

Hay personajes sin cuya presencia las series quedarían incompletas y este es el caso de Doruk, el pequeño del "gran corazón" de Fuerza de Mujer. El pequeño de 4 años era el hermano menor de Nisan y el hijo de Bahar. Doruk consigue vivir feliz, ajeno a todos los problemas que les rodean, siempre regalando una sonrisa a la historia a partir de sus ocurrencias. Sus mofletes, su inocencia y su ternura lo convirtieron en un ser absolutamente entrañable.

El personaje de Doruk estuvo interpretado por Ali Semi Sefil, quien nació en el 2013 y actualmente tiene 9 años de edad. El actor lleva el arte de manera intensa no solo de la mano de la actuación sino también con la música y así lo demuestra en las redes sociales. Después de Fuerza de Mujer, actuó en algunas ficciones pero decidió dedicarse con fuerza a tocar el violonchelo.

Ismo, el hermano menor en Amor de Familia

Ismo es el menor de los 6 hermanos de la familia Elibol en Amor de Familia. El niño es cautivador no sólo por su carita y sonrisa sino también por su look. Es que tiene el pelo muy rizado en color rubio y largo que no pasa desapercibido. El pequeño es tranquilo y risueño, echa de menos a su madre y desearía que volviera a sus vidas. En la ficción, por la forma de ser, su padre Fikri (Reha Özcan) cree que él será actor algún día y lo salvará de su vida actual. En la vida real ese sueño se ha hecho realidad.

El niño que interpreta este personaje es Ömer Sevgi y es todo un 'robacorazones'. Nació en mayo del 2014 en Estambul y con solo 3 años su padre le creó un perfil en Instagram que a la fecha ya suma más de 40.0000 seguidores distribuidos en todo el mundo. Hoy el niño tiene 8 años de edad y en la red social su familia comparte fotos de sus trabajos pero también de su actividad fuera de la actuación. En las imágenes que trascendieron, se lo ve algo más cambiado de cuando tenía 3 años pero conservando el pelo rizado y parado como en aquel entonces.