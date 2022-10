L-Gante contundente sobre Mirtha Legrand: "antes me caía mejor"

domingo, 9 de octubre de 2022 18:55

El artista argentino, L-Gante visitó el programa de Mirtha Legrand y compartió la mesa con distintas figuras del ambiente. El cantante fue dispuesto a responder cada una de las preguntas, sin embargo durante el transcurso del programa se vivieron distintos momentos que sorprendieron a los invitados.

Uno de ellos fue cuando la conductora, le preguntó al cantante sobre su hija, en ese momento el artista aseguró que estaba muy bien. Sin embargo, una broma de Mirtha no fue aceptada por el cantante y en tono serio le dijo que no aceptaba ese tipo de bromas.

Noticias Relacionadas Mauro Icardi sorprendió a Wanda Nara en las redes sociales

“Vamos a decir que tu hijita se llama Jamaica”, resaltó la conductora. Posteriormente, L-Gante le contestó: "desde el principio, usted me cayó mal porque me preguntó el nombre de mi hija y cuando se lo dije, me respondió ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”

La conductora sorprendida, le aclaró, entre risas, que no se lo había dicho con mala intensión. "Te lo dije con cariño. Es un nombre extraño, raro. Hace años no permitían poner nombres así".

"A mí no me gustan esos chistes. Le puse Jamaica porque es un nombre que me gustó y me permitieron a mí ponérselo”, cerró contundente el artista.