Tras la separación de Tamara Báez y L-Gante, habló la madre del artista

Hace unos días, el cantante, L- Gante y Tamara Báez decidieron ponerle un punto final a su historia de largos años. La madre de Jamaica aseguró que se enteró de la separación a través de las redes sociales. El artista habilitó la opción de preguntas y respuestas, fue en ese momento donde un fan le consultó al cantante sobre su vida sentimental y el cantante resaltó que estaba soltero. Desde entonces comenzaron los conflictos, ya que la supuesta tercera en discordia sería la empresaria Wanda Nara.

Tamara remarcó en su cuenta de Instagram que su única prioridad es el bienestar de su hija y pidió una numerosa cifra económica para poder cubrir los gastos. Con el correr de los días la relación comenzó a tornarse más compleja, tal es así que la expareja del artista denunció que habrían ingresado a su casa y le habría llevado su movilidad e incluso algunas predas.

Ante esta situación fue la madre de L-Gante quien rompió el silencio y decidió aclarar el panorama. “En estos momentos no puedo dar ninguna entrevista porque acá el conflicto es de Elian con su pareja y en el medio está Jamaica”, resaltó en un audio para Intrusos.

Y agregó que " no soy la del conflicto, no tengo nada que ver, me estoy manteniendo al margen de todo esto. Lo que menos quiero es tener conflictos porque quiero seguir viendo a mi nieta, tener relación".

La mamá de L-Gante, Claudia Valenzuela, contó que sigue y seguirá manteniendo contacto con Tamara Báez a pesar del enfrentamiento con su hijo.