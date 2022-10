Tamara Báez contó que Wanda buscaba hace mucho a L-Gante: "él mismo me mostraba"

sábado, 8 de octubre de 2022 13:34

Esta noche, en el programa de Mirtha Legrand por ElTrece, el cantante de Cumbia 420, L-Gante, confirmará su noviazgo con Wanda Nara. Así lo reveló horas antes el host digital de "La Chiqui", Pepe Ochoa, quien estuvo en la grabación del programa que se emitirá y adelantó las confesiones del artista.

Tras la confirmación, la ex pareja de L-Gante y mamá de su hija Jamaica, Tamara Baez, habló al respecto y cómo detalles de los comienzos del romance entre el cantante y la empresaria.

"¿Coincidís con quienes ponen a Wanda en el lugar de la China (Suárez)? Digo, lo que ella había cuestionado de la China en su momento”, le preguntó Damián Rojo a la joven en una entrevista. "Sí, totalmente. Ella lo busca desde que estábamos juntos porque él mismo me mostraba, ‘mirá me reaccionó a esto’”, respondió Tamara.

“Y él en ese momento me decía ‘es una persona grande’”, recordó Tamara sobre lo que habría ocurrido meses antes. “O me decía ‘la vi en persona y no es lo que parece’, me hacía esos comentarios, entonces yo no dudaba ni un poco”, añadió a su relato.

Sobre lo que espera del artista, confesó que la relación entre ellos ya se terminó de manera definitiva. “Yo no quiero saber más nada, estuve esperando todo un año para tener una familia unida como lo soñábamos y no se dio, entonces es como que ya está, el duelo lo pasé en la relación”, finalizó.