La coincidencia de Adem en Nuestro Amor Eterno y Zaman en Mi otra yo

sábado, 8 de octubre de 2022 00:00

Un perfil 100% opuesto pero con una coincidencia que no pasa desapercibida. Así son los personajes que le tocó interpretar al actor Firat Tanis en Nuestro Amor Eterno (Istanbullu Gelin) y Mi otra yo (Another self). En la primera se puso en la piel de Adem, un hombre avaro y resentido que buscará venganza por no ser hijo reconocido. En la segunda interpretó a Zaman, un gurú que ayudó a las protagonistas a reencontrarse con su pasado y así sanar las heridas.

En ambas ficciones consiguió el éxito y el reconocimiento de los seguidores con repercusiones de todo tipo y muy buenas críticas. En el caso de Nuestro Amor Eterno, el personaje de Adem sufrió un pasado oscuro que lo marcó. Su verdadero padre no lo reconoció como hijo legítimo y en su infancia sufrió golpes y torturas por parte de su padrastro. Su madre no lo defendió y hoy todo ese pasado lo atormenta, en los capítulos que se ven por Telefe.

Precisamente por su pasado, Adem es un hombre introvertido, resentido y vengativo. Pese a contar con una enorme fortuna, él buscará tener más sacándoles a sus hermanos a quienes culpa de la desgracia que le pasó. Pero este odio no vendrá sólo y más adelante provocará algo que sorprenderá a todos los fans que siguen la ficción en Argentina.

En el caso de Mi otra yo, la ficción de Netflix, el personaje es totalmente opuesto a aquel. Zaman es un hombre reservado, que tiene un espíritu solidario y que busca llegar a la raíz del pasado de la gente para poder ayudar a sanar sus heridas. Sin embargo, él tiene una herida que aún no logra sanar y que lo hace por momentos muy introvertido.

El hombre es un gurú que trabaja con las constelaciones familiares para encontrar la base de los problemas que tienen sus consecuencias físicas y psicológicas, Se trata de un procedimiento para descubrir si se están repitiendo patrones de comportamiento "heredados" de la familia para, de este modo, disfrutar de relaciones más sanas y conscientes.

Ambos personajes son interpretados por Firat Tanis y quienes son buenos observadores de esas ficciones descubrieron una característica en común. Los 2 tienen un pasado oscuro y marcado por la tragedia que los hace actuar de esa forma. Si bien en el caso de Adem su perfil se convierte en negativo y en el caso de Zaman es positivo, los 2 están unidos por el mismo patrón: el pasado desconocido para todos.

La historia de Zaman aun no se pudo develar en Netflix y quedó pendiente para la segunda temporada sobre la que ya se está trabajando. La de Adem, ya salió a la luz en Turquía cuando se emitió la novela entera y en Argentina recién comienza a develarse por la pantalla de Telefe.

Habrá que esperar un poco más para descubrir bien cuál es ese pasado que tormenta a los 2 personajes y cómo repercute en su futuro. ¿Los 2 personajes sanarán sus heridas para ser realmente feliz en el presente?

Mi otra yo

Mi otra yo (Another Self) es una historia en la cual se entremezclan temas tan universales como la amistad, el amor y las ganas de encontrar un futuro mejor en un nuevo lugar. Este drama, que consta de 8 capítulos, se ha convertido en la producción del momento y ha logrado colarse entre las 10 más vistas de la plataforma digital Netflix. Sus protagonistas son Tuba Büyüküstün (Ada), Boncuk Yilmaz (Sevgi) y Seda Bakan (Leyla). Completan el elenco de esta bonita historia de amistad y sororidad Murat Boz (Toprak), Firat Tanis (Zaman), Riza Kocaoglu (Fiko) y Serkan Altunorak (Selim).