Apareció el video más esperado de Ulas Tuna Astepe, el actor de Fugitiva

Sin dudas es uno de los videos que más se estaba haciendo esperar y desear por los seguidores del galan turco Ulas Tuna Astepe. Esta semana finalmente llegó a las redes el primer material promocional de la nueva serie que lo tendrá como protagonista: Hayat Bugün, la adaptación de "New Amsterdam" que también se llama Yeni Istanbul o New Istanbul.

Con el éxito de Fugitiva, conocido en la Argentina como Sen Anlat Karadeniz, el actor turco Ulas Tuna Astepe se hizo conocido como Tahir o "el loco Kaleli". En aquella ficción interpretó a un hombre que ayudó a una joven madre con su hijo, Nefes y Yigit, a superar la violencia que había sufrido de la mano de su pareja Vedat.

En aquel papel, el actor interpretó a un hombre que se enfrentó a todo, incluso a su misma madre y hermano, para luchar por sus amores. El mismo provenía de una familia dedicada a la actividad pesquera y el camino en defensa de su mujer le implicó hasta poner en juego su propia vida.

Lejos de aquel papel, hoy el actor de Fugitiva tiene un nuevo desafío. Se trata de la nueva apuesta televisiva que lo tendrá como protagonista junto a Hazar Ergüçlü y Hande Dogandemir. Esta semana los protagonistas aparecieron en el primer video promocional de la serie que los muestra ya en acción.

En el video, que era muy esperado por los seguidores, se puede leer al actor interpretando al personaje del doctor llegando al hospital. "Dejame ser honesto, no soy un genio del diagnóstico. No tengo habilidades superiores. Solo soy médico", dice al principio del trailer de la serie. Luego agrega: "vine aquí para que una persona más no pierda a su hermana, su hijo o su madre".

También trascendió otro trailer más corto con el mismo espíritu pero escenas nuevas donde se ve a algunos de sus protagonistas. Entre estos está el actor Serif Erol, que se hizo conocido en Argentina por la serie Fuerza de Mujer donde interpretó al abuelo Enver.

El elenco apareció en las primeras fotos de promoción de la novela en septiembre pasado y se hicieron virales en las redes sociales. Es que se los ve con el vestuario que los caracterizará en la historia. Ulas Tuna Astepe será un médico con grandes desafíos pero que encontrará el amor en el lugar menos esperado.

La ficción está dirigida por Çigdem Bozali y allí Ulas Tuna Astepe interpretará al personaje Baris Güvener, el nuevo médico jefe del hospital de Estambul. Este personaje tuvo una hermana mayor, Bilge, que nació en el mismo hospital que él pero murió a causa de una infección hospitalaria. El lema de vida de Baris es: ¡Adelante!

El mes pasado, David Schulner, quien era productor de la serie de televisión estadounidense se reunió con los actores turcos. "No podría estar más feliz de trabajar con el talentoso equipo detrás de Hayat Bugün. Interiorizaron y adaptaron con éxito el desafiante optimismo de Nueva Ámsterdam", señaló el productor y luego subrayó: "Experimenté la emoción que sentí al crear el proyecto hace 6 años, junto con ustedes".

La ficción que adaptará Turquía

Tras ser el actor principal de Fugitiva (Sen Anlat Karadeniz) aceptó formar parte de la serie de televisión "Barbaroslar Sword of the Mediterranean" y ahora aceptó formar parte del staff de la ficción turca Yeni Istanbul (o también llamada New Istanbul), adaptación de la serie New Amsterdam.