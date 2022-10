Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes

viernes, 7 de octubre de 2022 00:00

Inquietante y con revelaciones de amor como eje central. Así avanza Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe cuyo verdadero título es Bir Zamanlar Cukurova. La ficción transita un camino de revelaciones con cambios y movimientos inesperados.

En el capítulo de este viernes, Hakan hablará ante los principales referentes de Cukurova para explicar los primeros pasos que dará a raíz de todo lo que se generó entorno a su persona. "Como saben no soy de acá y no ha pasado mucho desde que llegué. Intenté siempre hacer cosas útiles para Cukurova desde que llegué", comenzará explicando.

Luego confesará su amor por la dama del pueblo: "me enamoré de la señora Züleyha. La amé tanto y seguiré amándola hasta el último día de mi vida, hasta que deje de respirar. Sin embargo ella rechazó mi amor porque tiene sus razones validas. Dice que no puede tomar mi mano y no quiere que esté con ella. Y si ya no puedo tomar su mano y no puedo estar para ella, ya no tengo razón para quedarme en este lugar".

Sus palabras impactarán en todos la clase alta reunida en el lugar pero sobre todo en la misma Züleyha quien cruzará sus sentimientos con la incredulidad. "Te entrego todas las acciones de la empresa en forma gratuita", le dirá él descartando las intenciones de vendérselas a un tercero o siguiendo él a cargo de las mismas.

Por otro lado, Sermin mandará al frente a Vahap delante de Colak a quien le dirá que su hija fue secuestrada por Abdülkadir. Sin embargo el empresario no entenderá qué ocurrió y cuestionará la versión que le dan de la ausencia de su prometida minutos antes de la boda.

"A Betül la secuestró mi hermano", confesará Vahap y luego reconocerá: "mi hermano está herido.... le disparé a mi hermano, se llevaron a Betül". Notoriamente consternado, este hombre reconocerá que lo que hizo fue sin pensarlo.

Lütfiye y Züleyha recibirán la peor noticia: Fikret tuvo un accidente mientras circulaba en su auto y producto de esto está internado en grave estado. "Las yantas se salieron sin razón. Tampoco entiendo, las yantas no se salen de por sí. Algo extraño está sucediendo acá", expresará Cetin quien luego reconocerá que tiene sus sospechas de quién fue el autor del hecho: "pudo haber sido Colak".

"¿Colak?, ¿dejó su boda con Betül para intentar asesinar a mi sobrino?", preguntará Lütfiye notoriamente incrédula a lo que Cetin subrayará: "cuando Fikret despierte nos dirá quien intentó asesinarlo".