Soñar Contigo: 2 queridos personajes abandonaron para siempre la ficción

viernes, 7 de octubre de 2022 00:00

En la recta final de Soñar Contigo, 2 personajes abandonaron para siempre la ficción en esta última semana. La novela turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Erkenci Kus, transita constantes giros para dar el último adiós.

Can perdió la memoria pero en ese estado logró volver a enamorarse de Sanem, aunque ella no quiere seguir adelante con la relación pese al amor que tiene por él. Con un nuevo escenario donde se desarrolla toda la acción, que es la agencia Fikri Harika, la novela dio un giro en los últimos días que llevó a decir adiós a 2 personajes que se hicieron querer.

Se trata de Deniz y Bulut, los 2 compañeros de Sanem en la finca que le alquila a Mirihban. Ambas figuras aparecieron en la segunda etapa de la novela, cuando Sanem había perdido la cordura por el abandono de Can. A ella la conoció en el neuropsiquiátrico y a él por ser mano derecha de Mirihban. Pero esta semana, los 2 dijeron adiós y algunos seguidores de la novela esperaban que apareciera cuando los protagonistas se reconciliaran. Sin embargo eso no ocurrirá.

La salida de estas figuras a un paso del final, como también de Aziz, no cayó bien en los seguidores que no entendieron por qué tal cambio que impide cerrar 2 historias de amor que se estaban perfilando: las de Muzzafer con Deniz y la de Deren con Bulut. Según la prensa turca, tal cierre de sus presencias se debió a la caída del rating que se dio en la trama y que no pudo ser remontada. Por eso se apostó a achicar el elenco e incluso acortar el final para que no fuera de 52 capítulos sino de 51 que es lo que finalmente quedó.

En la segunda etapa de la ficción, la primera que se sumó fue Deniz. Según se narró en la ficción, Deniz estaba internada en la misma clínica psiquiátrica que Sanem y fue quien le daba los consejos de cómo afrontar los problemas y encontrar el rumbo cuando lo perdía. La actriz que la interpretó fue Basak Gümülcinelioglu, una joven que nació en 1991 en Estambul.

El segundo en aparecer fue Bulut Cevher, un joven musculoso que se hacía cargo de las tierras de Sanem y era su mano derecha en el tema cultivos. Además tenía afinidad con el manejo empresarial y sorprendió a todos cuando se muestre como un inteligente abogado. Bulut está interpretado por el actor turco Ahmet Olgun Sünear. Él nació el 24 de diciembre de 1982 en Estambul y se graduó en el departamento de Diseño de Producto Industrial de la Universidad Mimar Sinan.