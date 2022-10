Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este viernes

viernes, 7 de octubre de 2022 00:00

Momentos de mucho drama y tensión se vivirán este viernes en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las siestas de Telefe. Es que una serie de hechos se sucederán generando mucho dolor y preocupación en sus protagonistas.

En el capítulo de este jueves, Fikret le contó a Faruk que le pidió ayuda a Adem para sacar al ex esposo de su secretario del camino de ellos. Esto generó bronca y dolor en el Faruk por no haber pensado primero en él. Luego Fikret fue a agradecerle a Adem todo lo que hizo. "Si tuviera la opción de elegir a mi hermano, te elegiría a tí", le dijo el esposo de Ipek.

Por otro lado, Esma quedó en peligro de vida al caer en la trampa de la madre de Adem. Esta mujer prendió fuego a la cabaña en la que ambas se encontraban y producto de esto las 2 quedaron sin posibilidad de escapar por sus propios medios. Rodeada por el fuego y con la amenaza latente de las llamas y el humo, Esma intentó llamar a Galip para pedirle ayuda.

En el episodio de este viernes, Süreyya hablará con Begüm para contarle sus sospechas sobre los sentimientos de Can. "Estoy un poco preocupada, por tí y por Emir. También por Faruk. Sentí la necesidad de hablarte de esto", comenzará expresando en un encuentro a solas que ambas mujeres tendrán.

Luego llevará la conversación a ese plano apuntando a preguntas: "¿Can pidió asesoría por un caso específico verdad?, ¿te lo dijo?". "Sí, así lo dijo, que fue una coincidencia", apuntó Begüm. Ante esto, Süreyya le dirá sus sospechas sin más rodeos: "Nada ha sido coincidencia. Ha mentido todo este tiempo. Mira Begüm, Can no ha tenido un caso desde hace mucho, al menos no desde que te conoció. Por esa razón no puede ser casualidad".

Por otro lado, Reyhan y Esma quedarán acechadas por las llamas y el humo en la cabaña. La gente intentará apagar el fuego para poder entrar. Sin embargo Faruk no esperará a eso y arriesgará su vida enfrentando el fuego para entrar y buscar a su madre.