Gran Hermano 2022: ya tiene fecha de estreno por Telefe

viernes, 7 de octubre de 2022 11:15

Desde que se confirmó que Gran Hermano volvería a la pantalla de Telefe, el canal empezó a trabajar a contrarreloj para construir una nueva casa, realizar castings y seleccionar a los 18 participantes que ingresarán a la competencia. Y finalmente, se confirmó la fecha de debut. El lunes 17 de octubre, Santiago Del Moro le dará inicio a una nueva temporada del reality más famoso del mundo.

La vivienda de 2000 metros cuadrados será la más grande desde el debut del formato en territorio argentino y su ubicación es un secreto, para evitar que se filtre información del exterior como ha pasado en otras ocasiones. Además, cuenta con 87 micrófonos, y 65 cámaras, una importante pileta donde se realizarán desafíos físicos, sauna y un espacio para que los participantes puedan tener fiestas semanales. Si bien se podrá seguir por la pantalla de Telefe, el reality también estará disponible las 24 horas en streaming a través de Pluto Tv.

Otra de las novedades es que la competencia suma "La prueba del líder", un desafío que se jugará de forma individual semanalmente y consagrará a un participante que contará con inmunidad por semana. El ganador del reality será acreedor de una cifra récord en la historia del programa: un premio de 15 millones de pesos.

Por su parte, Gastón Trezeguet, quien formó parte de la primera temporada y ahora es productor del ciclo, aseguró que lo más rico de esta entrega es la diversidad dentro del elenco, en el que no solo habrá personas de todas las edad, sino también de todas las preferencias sexuales. Y a raíz de su experiencia, en la que por su actitud estratega no contó con el apoyo del público, aconsejó a los nuevos "hermanitos". "Si vos rechazás a alguien o le hacés bullying, lo estás poniendo en el lugar de víctima, y el público abraza al desprotegido. La víctima siempre garpó. No es inteligente decir que estás bien económicamente o que no tenés problemas... Tampoco es que tenés que mentir. Ha pasado en ediciones anteriores en las que hubo un repechaje y entra uno de los que echaron y ya sabe todo y te desenmascara", señaló.

Por su parte, Del Moro se muestra muy entusiasmado por el debut. Y aunque viene de conducir tres temporadas de MasterChef Celebrity, para este reality acudió a Jorge Rial, su predecesor, para pedirle consejos. "Me dijo: 'Necesito que me cuentes cómo se conduce Gran Hermano'. Lo agradezco mucho, fue para que le dé algunos tips. Yo se los di, pero no le hacían falta", reveló el periodista días atrás.

Y marcó las diferencias que tiene con su colega y que lo harán destacarse en esta nueva temporada. "Es otra generación, otra época, otro estilo y Santiago ocupa ese lugar perfecto. Gran Hermano necesita otro estilo que no es el mío, en su momento sí lo necesitó y anduvo bien", subrayó el periodista que condujo el reality en 2007, 2010 y 2012 en Telefe; y en 2015 y 2016 lo hizo en América TV.